Какие шансы у швейцарского посла освободить Наталью Херше?

По данным швейцарских СМИ, новый посол Швейцарии уже прибыла в Минск. Перед этим швейцарский МИД уже семь раз обсуждал с Владимиром Макеем судьбу Натальи Херше, пишет thinktanks.by.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) отмечает, что новый посол Швейцарии Кристине Хонеггер-Золотухин уже прибыла в Минск, в ближайшее время вручит верительные грамоты Александру Лукашенко и сразу же займется делом политзаключенной Натальи Херше.

В материале отмечается, что заместитель главы внешнеполитического ведомства Швейцарии Йоханнес Матьясси уже семь раз (!) говорил с Владимиром Макеем о деле Херше (в большинстве случаев информация об этих разговорах не публиковалась). Этой же теме была посвящена встреча Макея с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в апреле 2021 года.

«Для Берна история Херше стала дилеммой, к которой опытная швейцарская дипломатия оказалась не готова», – считает политический обозреватель и историк Александр Фридман.

«Давление общества и прессы заставляет власти вести борьбу за Херше, но при этом в руководстве страны понимают, что без прошения о помиловании (а Херше его принципиально писать отказывается) политзаключенная не сможет выйти на свободу», – отметил эксперт.

На дополнительные экономические санкции против белорусского режима, на которых настаивают правозащитники, Берн идти и не хочет. Поэтому будет пробовать «израильский вариант» (прямые контакты с Лукашенко). «По всей видимости, без особой надежды на успех».

Берн возлагает надежды на амбиции Александра Лукашенко в плане международного признания, которые побудят его «проявить добрую волю и выпустить Херше из тюрьмы», полагает Александр Фридман.

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