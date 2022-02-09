Илон Маск потеряет до 40 спутников из-за магнитной бури

Магнитная буря слабого уровня G1 началась на Земле 3 февраля. Её причиной стала произошедшая на Солнце 30 января длительная вспышка средней силы – класса М. Вспышка продолжалась более четырех часов и сопровождалась корональным выбросом массы, направленным в сторону Земли.

“До 40 спутников сойдут или уже сошли с орбиты”, – говорится в сообщении. В компании пояснили, что магнитные бури нагревают атмосферу, повышая её плотность. Сопротивление атмосферы повысилось на 50% по сравнению с предыдущими запусками, полагают в SpaceX.

Спутники перевели в максимально эффективный режим – их развернули так, чтобы они летели своими гранями вперёд и пронзали атмосферу “словно лист бумаги”. Однако из-за сопротивления атмосферы их не удалось вернуть обратно в рабочее положение, чтобы начать орбитальные маневры. Подчёркивается, что падение спутников не угрожает другим аппаратам на орбите, падающие спутники полностью сгорят в плотных слоях атмосферы, обломки до Земли не долетят.

Ракета Falcon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 3 февраля. Она должна была вывести на орбиту 49 аппаратов созвездия Starlink. В случае успешного завершения миссии число аппаратов этой серии на орбите превысило бы 2 тысячи. Всего SpaceX планирует, что в будущем количество спутников Starlink достигнет 12 тысяч.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года.