Илон Маск опять меняет мир. Tesla выпустит телефон, который захочет иметь каждый

2022 год обещает стать началом новой эры смартфонов. Илон Маск намерен запустить продажи своих Tesla Phones. Чем будет интересен телефон, и почему он может стать мегапопулярным в мире?

Производители айфонов переживают за свое будущее: Илон Маск опять меняет мир. В сети появились первые фотографии смартфона, который уже называют революционным прорывом, несмотря на то, что большая часть информации про Tesla Phone еще не известна. Но то, что показали на предварительной презентации гаджета, уже зародило сенсацию и всеобщий интерес к устройству. Смартфон будет отличаться уникальными характеристиками и возможностями, которые до сегодняшнего дня были недоступны.

Технические характеристики Tesla Phone, в разработке которого принимал участие Илон Маск, не могли быть скромными. Так, смартфон будет иметь:

– объем оперативной памяти – 16 ГБ, встроенной на выбор – 512 ГБ или 1 ТБ;

– графеновый аккумулятор (по некоторым данным, с зарядом от 0 до 100 за 10 минут);

– процессор Qualcomm Snapdragon 8-ой серии;

– быструю зарядку USB Type-C – 100 Вт;

– защита IP68 – от воды (погружение до 2-х метров) и пыли.

Самое главное – смартфон сможет подключаться к спутниковой сети Starlink, которой владеет космическая станция Илона Маска SpaceX. Эта сеть раздает скоростной спутниковый интернет из любой точки планеты. Покупателям Tesla Phone интернет будет доступен бесплатно и без ограничения по времени.

В верхней части телефона разместится солнечная панель, которая позволит за тридцать минут пребывания под солнцем зарядить устройство на 20%. Это тоже прорыв в истории смартфонов, ведь пока не один из производителей гаджетов не может предложить подобного.

Другими интересными особенностями смартфона станут:

– невидимая камера – вероятно, из-за электрохромного стекла, которое может становиться прозрачным или затемнённым;

– связь с автомобилем Tesla – подзарядка по воздуху в автомобиле и выстраивание программы Neuralink, анализирующей поведение в сети и заранее выстраивающей маршруты в навигаторе;

– уникальный дизайн – смартфон будет иметь титановый корпус, который сможет менять цвет от тепла человеческих рук, анализируя настроение.

С помощью гаджета можно будет добывать крипту, разработанную Илоном Маском – Marscoin

TeslaPhone станет идеальным для геймеров – графика и нейросеть имеют высокую производительность и ускорение в играх.

Продажи начнутся в конце 2022 г.

Цена на гаджет называлась ориентировочно, в пределах 750 – 1200 USD.

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