Астрономы подтвердили существование самой крупной в истории наблюдений кометы

Группа исследователей из Парижской обсерватории и Института астрофизики Андалусии (CSIC) подтвердила, что комета 2014 UN271 является самой крупной из когда-либо наблюдавшихся, пишет Хайтек. Она побила рекорд C/1995 O1. Ученые опубликовали статью о ходе исследования на сервере препринтов arXiv. Ее уже приняли к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics Letters.

Объект C/2014 UN271, также известный как комета Бернардинелли — Бернштейна, впервые заметили в 2014 году. Ее нашли во время поисков темной энергии в Солнечной системе. Оказалось, она прилетела из облака Оорта — гипотетической сферической области Солнечной системы. Считается, что она является источником долгопериодических комет.

В 2014 году комета находилась от Земли на расстоянии Нептуна. Астрономы не могли детально ее изучить, чтобы сделать выводы о ее размерах. Семь лет спустя, когда она приблизилась, стало ясно, что она крупнее большинства комет. В то время ученые предположили, что диаметр C/2014 UN271 составлял от 100 до 370 км.

Теперь, используя данные Большой миллиметровой решетки Атакамы, астрономы изучили длины волн света, который отражался от кометы, чтобы узнать больше о ее размере. Расчеты показали, что для того, чтобы комета отражала так много света, она должна быть примерно 137 км в диаметре. Такие размеры характерны для категории малых планет, отмечают ученые. Предыдущим рекордсменом была комета Хейла — Боппа, диаметр которой составлял примерно 74 км.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»