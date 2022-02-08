Новое исследование Вашингтонского университета (США) показывает, что комары летят на определенные цвета – после того, как учуют углекислый газ, который мы выдыхаем. Цвета-сигналы включают в себя красный, оранжевый, черный и голубой. А вот зеленый, фиолетовый, синий и белый комары игнорируют. Человеческая кожа также излучает для комаров сильный красно-оранжевый «сигнал», пишет портал «Научная Россия» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, показывают, как обоняние комаров влияет на то, как комар реагирует на визуальные сигналы. Зная, какие цвета привлекают голодных комаров, а какие нет, ученые могут разработать более эффективные репелленты, ловушки и другие методы отпугивания этих кровососущих насекомых.

Комары, как правило, реагируют на наше дыхание, пот и температуру кожи. В этом исследовании ученые обнаружили четвертую мишень – красный цвет, который можно найти не только на нашей одежде, но и на коже каждого человека.

«Когда они [комары] чувствуют запах определенных соединений, таких как CO2 из нашего дыхания, этот запах стимулирует глаза комаров сканировать определенные цвета и другие визуальные паттерны, которые связаны с потенциальным хозяином, и направляться к ним», – сказал старший автор работы Джеффри Риффелл (Jeffrey Riffell), профессор биологии Университета Вашингтона.

В своих экспериментах команда отслеживала поведение самок комаров желтолихорадочных (Aedes aegypti). Как и у всех видов комаров, у этого только самки пьют кровь. Также A. aegypti может передавать через укус лихорадку денге, желтую лихорадку, чикунгунью и вирус Зика. Исследователи отслеживали отдельных комаров в миниатюрных испытательных камерах, в которые они распыляли специфические запахи и показывали различные типы визуальных образов – например, цветную точку или человеческую руку.

Без каких-либо обонятельных стимулов комары в основном игнорировали точку на дне камеры, независимо от цвета. После распыления CO2 в камеру комары продолжали игнорировать точку, если она была зеленого, синего или фиолетового цвета. Но если точка была красной, оранжевой, черной или голубой, комары к ней летели.

Прошлые исследования показали, что углекислый газ повышает уровень активности самок комаров: они начинали летать по камере, предположительно в поисках хозяина. Эксперименты с цветными точками показали, что после распыления CO2 комары начинают замечать определенные длины волн в видимом спектре.

У большинства людей «истинное цветное» зрение: мы видим разные длины волн света как разные цвета. Например, волна длиной 650 нанометров отображается красным, а 450 нанометров – синим. Сейчас неизвестно, воспринимают ли комары цвета так же, как наши глаза. Но большинство цветов, на которых комары «фокусируются» – оранжевый, красный и черный, – соответствуют более длинным длинам волн света.

Кожа человека, независимо от пигментации, также излучает длинноволновый сигнал в красно-оранжевом диапазоне. Так, когда ученые использовали фильтры, чтобы перекрыть длинноволновые сигналы, или надевали перчатку зеленого цвета, то комары, учуяв CO2, больше не летели на раздражитель.

Результаты также показали, что предпочтение самок к красно-оранжевым цветам определяется генами. Комары с отредактированной копией гена, необходимого для восприятия запаха СО2, больше не проявляли интереса к цветам. А те комары, у которых «выключили» способность воспринимать длинные волны света, также не реагировали на цветовые сигналы, когда в камере распыляли углекислый газ.

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