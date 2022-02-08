Сегодня серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 км завоевал белорусский биатлонист Антон Смольский.

Честно говоря, мало кто ставил на медаль в сегодняшней гонке, хотя, как известно, на Олимпиаде возможны всякие неожиданности.

Безупречная стрельба Антона (20 попаданий из 20) принесла серебряную медаль спортсмену и первую награду на этих Играх для сборной Беларуси.

Первенствовал в этой гонке француз Фийон-Майе, на 3-м месте – норвежец Йоханнес Бо.

Это первая олимпийская медаль для мужской сборной Беларуси с 2010 года. 12 лет назад в Ванкувере Сергей Новиков также стал вторым в индивидуальной гонке, разделив одну ступень пьедестала с легендарным Оле-Эйнаром Бьерндаленом.

Всего медаль Смольского — третья для суверенного мужского белорусского биатлона. В 1998 году в Нагано Алексей Айдаров взял бронзу в “индивидуалке”.

Кто такой Антон Смольский?

Антон Смольский родился 6 декабря 1996 года в деревне Песочное Минской области.

Воспитанник СДЮСШОР г. Копыля, тренер — Анатолий Сенюк. Неоднократно становился призером детских и юношеских соревнований.

«В шестом классе — в 12 лет — большинство моих одноклассников и друзей занимались в лыжной секции, — рассказывал Антон. — Я долго наблюдал за ними, у меня была заинтересованность. И вот в один прекрасный день я тоже попал туда. Так биатлон стал моей жизнью, в котором я существую 24 на 7. А заинтересовал он меня, наверное, своей непредсказуемостью.

Понял, что не могу без биатлона, в 2014 году, когда попал в юниорскую команду в Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Тогда решил, что спорт будет неотъемлемой частью моей жизни».

С 2015 года Антон Смольский участвовал в международных соревнованиях среди юниоров. В 2017 году стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в гонке преследования и бронзовым призёром юниорского чемпионата Европы в индивидуальной гонке. В том же году на летнем чемпионате мира среди юниоров завоевал бронзу в смешанной эстафете. Становился призёром этапа юниорского Кубка IBU в эстафете.

На Кубке мира дебютировал в ноябре 2017 года на этапе в Эстерсунде в смешанной эстафете, занял со своей сборной 11-е место.

Был включен в состав сборной Беларуси на Олимпиаду-2018, к этому моменту провёл только две личные гонки Кубка мира и не набирал в них очков. На Олимпиаде занял 35-е место в спринте, 33-е — в гонке преследования и восьмое — в эстафете.

«В современном спорте сейчас побеждают знания, – считает Антон Смольский. – Как это ни странно, природные физические данные имеют не самое большое значение. Человек должен быть интеллектуалом, скромным, трудолюбивым и целеустремленным. И только тогда он сможет стать лучшим из лучших.

Не секрет, что мечтой каждого спортсмена является олимпийская медаль. И я — не исключение. Стараюсь получить максимум от всего, что имею».

…Для Антона Смольского жизнь не ограничивалась только спортом. В 2020 году начали поговаривать о его романе с биатлонисткой сборной Беларуси Динарой Алимбековой.

Официально отношения не выставляли на всеобщее обозрение, но на совместных фото взаимные симпатии улавливались в виде смайликов, улыбок и так далее.

В декабре пара выступила на Рождественской гонке в Германии, а затем вместе провела новогодние праздники.

Именно Антон делал романтические фото Динары для Инстаграма. Также, судя по сторис, пара вместе провела отпуск после сезона-2020/21 в Дубае.

В то же время Антон Смольский был официально женат на своей коллеге, бывшей биатлонистке юниорской сборной Беларуси Дарье Иеропес, которая пару лет назад подарила ему дочку.

Естественно, в женском коллективе к ее ситуации отнеслись с пониманием, а потому Динаре было не избежать косых взглядов, а, возможно, и прямого осуждения.

Кстати, вчера к медали была близка и Динара Алимбекова, но больше повезло Антону.

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