Литва или Беларусь? Кто на самом деле претендует на роль «унылой окраины»

Во время выступления с Посланием народу и парламенту Александр Лукашенко основательно прошелся по Литве, напророчив ей роль «унылой окраины Европы». Понятно, что в разгар «калийной войны», когда соседи запретили транзит белорусских удобрений, ничего доброго про Литву мы услышать не могли.

Массовый исход

«Разве это нормально, что Литва… Полтора миллиона человек всего осталось из четырех миллионов в советские времена», – сообщил Лукашенко. И не угадал.

Рекордного числа жителей Литва достигла в 1991 году – 3,7 миллиона человек. Сейчас там живет примерно 2,7 миллиона.

В Беларуси рекорд по численности населения был установлен в 1994 году, это был год прихода Александра Лукашенко к власти. Тогда нас было 10,243 миллиона человек. В 2021-м белорусов было уже 9,3 миллиона. Таким образом, и нам хвастаться особо нечем.

А если проанализировать данные о численности населения Гродненского областного управления статистики, то выяснится, что проблема с убылью населения в приграничных с Евросоюзом районах Беларуси хуже, чем в Литве, просто катастрофическая.

Например, число жителей Вороновского района снизилось с более чем 38 тысяч в 1996 году до 24 тысяч, Зельвенского – с 27.500 до 14.375, Ивьевского – с 38.700 до 22.500, Щучинского – с 64 тысяч до 38 тысяч, Свислочского – с более чем 28 тысяч до 14,7 тысячи…

Таким образом, темпы сокращения населения в ряде районов Гродненщины значительно превышают литовские. И это при том, что статистика по региону не учитывает 2020-й и 2021 годы – годы массового бегства из Беларуси. Поэтому, прежде чем голосить по покинувшим Литву литовцам, было бы уместнее посмотреть, скольких белорусов потеряла наша страна.

Чем мы хуже?

Впрочем, чтобы говорить об «унылой окраине», надо понимать не только где живут люди, но и как они живут.

Одним из наиболее важных демографических показателей является ожидаемая продолжительность жизни. Он показывает то количество лет, которое теоретически может прожить человек при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности в стране будут оставаться неизменными на протяжении всей его жизни.

Так вот, ожидаемая продолжительность жизни в Литве сейчас составляет 75,3 года (70,5 для мужчин и 80,5 для женщин).

В Беларуси ожидаемая средняя продолжительность жизни – 71,2 года (65,6 для мужчин и 77,2 для женщин). Разница существенная.

Если мы возьмем другие показатели качества жизни из рейтингов в целом дружественной нашей стране организации – ООН, то сравнение тоже получается не в нашу пользу.

Отчет ООН об индексе человеческого развития за 2020 год: Литва – на 34-м месте, Беларусь – на 53-м.

Рейтинг стран мира по уровню счастья по версии Организации Объединенных Наций: Литва – на 38-м месте, Беларусь – на 75-м.

Рейтинг стран мира по уровню процветания: Литва – на 33-м месте, Беларусь – на 66-м.

Ну а чтобы расставить точки в вопросе, кто беднее, белорусы или литовцы, посмотрим рейтинги ВВП по паритету покупательной способности на душу населения. Методики расчета этого показателя у МВФ и Всемирного банка несколько отличаются, но тенденция понятна.

Рейтинг МВФ: Литва – на 36-месте, Беларусь – на 65-м.

Рейтинг Всемирного банка: Литва – на 34-м месте, Беларусь – на 66-м…

Точки над «і»

Если Литва превращается в «унылую окраину Европы», то в кого тогда превращаемся мы? Ведь живем меньше, хуже, беднее…

Чье государственное управление эффективнее – литовское, где за время независимости в должность вступил уже седьмой президент, или белорусское, где президент один и уходить из власти не намерен?

Кто кого имеет право поучать и кто у кого должен поучиться?..

Можно обвинять весь мир в заговорах против Беларуси. Можно и дальше фонтанировать страшными фантазиями по поводу соседей. Можно успокаивать себя тем, что всё-таки мы не голодные. Но правда в том, что даже маленькая Литва, не имеющая крупной промышленности, оказалась успешнее нас. Начинали с холодных и полуголодных зим, но выстояли, встали на ноги, пошли вперед. А мы? Куда все эти годы двигались мы? Назад, в Россию?

Публикация из № 11 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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