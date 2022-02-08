Минск попал в десятку самых дешевых городов для свиданий

Минск был включен в десятку самых дешёвых столиц мира, в которых свидание с походом в кино и ресторан стоит до 60 долларов.

В исследование, которым Picodi.com поделилось с Thinktanks.by, попало 56 столиц и крупных городов мира. Для рейтинга его составители взяли условное свидание, которое включает в себя ужин в ресторане на двоих, бутылку вина и два билета в кино.

Дороже всего такое свидание обойдётся в Цюрихе, Осло и Хельсинки. Жители этих городов в среднем потратят от 184 $ до 226 $.

Минск относится к десятке самых дешёвых городов, в которых свидание стоит до 60 $. В белорусской столице билеты в кино и ужин с вином на двоих в среднем обойдётся в 58 $ — 9-е место рейтинга. Похожие цены ждут влюблённых в Киеве, Нур-Султане и Ханое. В Париже вечер для двоих будет стоить 126 $.

Выгоднее всего ходить на свидания в Боготе и Стамбуле. На романтический вечер в этих городах уйдёт 48 $ и 44 $ соответственно.

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