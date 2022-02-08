В Беларуси появились новые государственные награды. Учреждены орден «За воинскую доблесть» и медаль «За боевые заслуги».

Согласно закону, орденом «За воинскую доблесть» будут награждаться военнослужащие офицерского состава Вооруженных Сил Республики Беларусь, внутренних войск, органов госбезопасности, органов пограничной службы, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов внутренних дел:

– за подвиги и исключительные заслуги, проявленные при выполнении боевых (специальных) задач по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь;

– за умелое руководство органами управления, воинскими частями (подразделениями), соединениями при выполнении боевых (специальных) задач в особых условиях;

– за доблесть, мужество и стойкость, проявленные при выполнении боевых (специальных) задач в обстоятельствах, связанных с риском для жизни.

Медалью «За боевые заслуги» – военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

– за подвиги и особые заслуги, обеспечившие успешное выполнение боевых (специальных) задач;

– за личное мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых (специальных) задач в обстоятельствах, связанных с риском для жизни;

– за смелые и инициативные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых (специальных) задач воинскими частями (подразделениями), соединениями в особых условиях.

Сам собой возникает вопрос: неужели раньше в Беларуси не было предусмотрено специальных госнаград для силовиков? Были. Например, орден Воинской Славы, орден «За личное мужество», орден «За службу Родине». Оказывается, в нынешних условиях этого мало.

Таким образом, войны в Беларуси нет и, как уверяет Александр Лукашенко, мы ее не хотим. Но награды уже заготовлены.

Что еще надо знать об этом законе?

* Лишение государственных наград теперь возможно не только по представлению суда, но и «иных государственных органов». И не только за совершение преступления, но и за «совершение проступка, порочащего их как награжденных».

* Многодетные матери не смогут претендовать на Орден матери, если «неоднократно (два и более раза) привлекались к административной ответственности за правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности, против порядка управления, если не истек срок, по окончании которого они считаются не подвергавшимися административному взысканию за совершение указанных правонарушений».

* Госнаграды теперь могут вручаться не только конкретным людям, но также воинским подразделениям, учреждениям и трудовым коллективам.

Ирина МАЛЬЦЕВА.

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КСТАТИ

В Беларуси был орден, которым никого никогда не награждали. Это орден Кастуся Калиновского.

Орденом Кастуся Калиновского должны были награждаться граждане:

– за самоотверженный поступок, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, пресечении преступных покушений на их жизнь; за храбрость, проявленную в условиях повышенной опасности при охране общественного порядка, защите государственной собственности, при задержании преступников и разоблачении преступных групп;

– за мужество и стойкость, проявленные во время стихийных бедствий, пожаров, аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, в результате чего предотвращена угроза жизни и здоровью людей или спасены значительные материальные и духовные ценности;

– за другие самоотверженные действия, связанные с исполнением воинского, гражданского или служебного долга и сопряженные с риском для жизни.

В итоге этот орден так никому и не вручили и упразднили в 2004 году.

Публикация из № 11 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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