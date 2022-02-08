Белорусские чиновники и пропагандисты, обслуживающие нынешний режим, любят из года в год в негативном контексте повторять заученную фразу: «Хотите, чтобы было, как в Украине?» Как правило, спичи подобного рода подразумевают ужасную картинку, которая, вероятно, должна вызвать у простого белорусского обывателя панический страх и осознание, в какой «благополучной» стране он живет. А что на самом деле там, в Украине? Всё ли так плохо, как нам пытается представить белорусский официоз?

Начнем с того, что действительно наводит ужас на белорусских чиновников: в Украине за 30 лет независимости страной управляет уже шестой президент. Президент, победивший в конкурентной политической борьбе и выбранный гражданами страны. И, замечу, никто из разного рода государственных администраций в Украине не заставляет членов избиркомов фальсифицировать протоколы результатов голосования.

Более того, политические партии напрямую участвуют в формировании избирательных комиссий, выдвигая своих представителей. Простые украинцы имеют право на протест, им не надо просить на это разрешение у чиновника. Хотя Украина пока еще страна с незрелой демократией, но принцип сменяемости политических элит посредством выборов говорит о том, что она находится на верном эволюционном пути развития.

Ключевое различие между двумя нашими странами: в то время как Украина открывается миру, а мир открывается Украине, Беларусь, наоборот, закрывается и фактически самоизолируется, теряя атрибуты государственной независимости и ускоренными темпами превращаясь в бедную, бесправную российскую глубинку.

Сегодня каждый гражданин Украины может поехать, не оформляя визы, более чем в 130 стран мира. За исключением Косово, Великобритании и Ирландии, практически все европейские государства открыты для украинцев. А что белорусы? Они вынуждены не только оформлять визы, а еще и искать возможности и поводы покинуть свою гостеприимную страну. Для граждан Беларуси существуют визовые ограничения не только на въезд в другие государства, но «заботливые» белорусские чиновники наложили запреты на свободный выезд из своей собственной страны. Как любят говорить украинцы: «Здобули! Маємо те, що маємо».

Украина постепенно наращивает торговое сотрудничество со странами цивилизованного мира. Несколько лет назад заключила соглашение о «Зоне свободной торговли» со странами ЕС, а на днях – с еще одним своим соседом, Турцией. Теперь она может 95 процентов своей продукции беспошлинно экспортировать в эту страну. А Беларусь тем временем всё больше оказывается в торговой изоляции из-за нецивилизованных действий государственного менеджмента. Санкции и изоляция – удел Беларуси? Ладно бы нам помогала «братская» Россия, но она регулярно обкладывает нас красными флажками и вводит ограничения на белорусские товары, стремительно теряющие свою конкурентоспособность в мире.

Украина сама торгует, но и ее рынок насыщен разнообразными товарами. Конкуренция растет, ассортимент увеличивается. Выбирать потребителю есть из чего. У жителей страны нет необходимости ездить на закупы в соседние страны. Растет и качество товаров. Интегрируясь с Европой, Украина берет на себя разного рода обязательства, в том числе по унификации законодательства и стандартов в области изготовления продукции. Произведенные в стране товары должны соответствовать критериям качества, утвержденным в странах ЕС. Выигрывает от этого и украинский потребитель.

Начавшаяся в 2020 году пандемия COVID-19 затронула Беларусь и Украину. Мы наблюдали весьма показательное и диаметрально противоположное отношение к своим гражданам государственных чиновников двух стран. В Беларуси на всё закрыли глаза, якобы проблем не существует, а Украина, испытывая на первоначальном этапе дефицит защитных средств и специфического медицинского оборудования, во избежание стремительного роста заболевания резко ограничила контакты граждан, несколько раз в течение года вводя карантин. За время локдаунов нарастили выпуск и закупку медицинских препаратов, средств защиты, медицинского оборудования. В Украине с лета 2021 года можно бесплатно сделать прививку от COVID-19 пятью вакцинами от ведущих мировых производителей на выбор: Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac. Пункты вакцинации расположены повсеместно, даже на ж/д и автовокзалах. В столице Украины работают передвижные мобильные бригады. Результат на сегодняшний день – около 16 миллионов привитых украинцев. Больницы обеспечены всем необходимым. Дефицита больничных коек нет.

Сегодня украинская экономика показывает стабильный рост ВВП, превышая плановые показатели. Хотя эпидемия и связанные с ней локдауны, конечно, нанесли по ней удар, но в то же время этот фактор позволил стремительно развиваться некоторым сферам бизнеса. Например, разного рода службам доставки. Сейчас в Украине можно доставить всё что угодно куда угодно в максимально короткие сроки. Не выходя из квартиры, можно оперативно обеспечить свою семью всем необходимым для жизни.

Эпидемия изменила принципы работы с документами. Сейчас в Украине документооборот ускоренными темпами переходит «в цифру». Жителям страны не надо постоянно носить с собой документы: паспорт, водительские права, студенческий билет и иные, вплоть до подтверждающих право собственности на квартиру или машину, – всё это можно продемонстрировать в смартфоне. Произошла цифровая трансформация жизни в стране.

При помощи интернета можно заключать договора или решать разного рода проблемы, например с водоканалом, «Киевгазом» или «Киевэнерго». Теперь у потребителей нет необходимости, как было ранее, ехать в офисы компаний и простаивать многочасовые очереди. Все вопросы оперативно решаются посредством электронной почты и созданных на сайтах компаний личных кабинетов. Заполнили шаблонные формуляры, отправили копии документов, сотрудники компании пришли, выполнили определенный регламентом набор действий – и всё, вопрос решен. Экономия времени и нервов.

С учетом того, что даже госуслуги уходят «в цифру», важно наличие бесперебойной связи, быстрого и доступного интернета. Сегодня для украинцев это не роскошь, а обычная реальность. Даже в доме на окраине Киева у потребителя будет выбор из 4–5 провайдеров, чему явно позавидуют минчане. При высоком качестве сервиса цены на услуги доступа к интернету значительно ниже, чем в Беларуси. Например, мой провайдер предлагает четыре тарифа в зависимости от выбранного плана, цена за месяц доступа колеблется от 149 до 299 гривен (от 5,27 до 10,58 доллара США). А скорость интернета в зависимости от тарифа – от 100 мбит до 1 Гбит.

Безусловно, есть в Украине и свои проблемы. За последние два года пандемии цены на продукты питания, промышленные товары и услуги значительно выросли. Но растет и заработная плата, иначе быть не может, потому что существует конкуренция и за трудовые ресурсы. Не сможешь предоставить достойный уровень оплаты – потеряешь работников. В декабре 2021 года уровень средней зарплаты в Украине равнялся 17.453 гривнам, а в Киеве – 26.759 гривнам, что по курсу Нацбанка Украины на 31 декабря 2021 года соответствовало 640 и 981 доллару США.

Украина наращивает возможности в рамках своей энергетической безопасности. С 1 февраля этого года впервые начались поставки газа в Украину со стороны Венгрии. Ранее газ шел исключительно в противоположном направлении. Теперь, после открытия терминалов по приему сжиженного газа в Хорватии, Украина имеет дополнительные альтернативные источники по поставкам голубого топлива. На прошедшей неделе после встречи в Киеве премьеры Польши и Украины объявили о том, что в скором времени будет построен новый газопровод между двумя странами. Украина получит дополнительные возможности транспортировки газа из польского LNG-терминала, а Польша сможет использовать украинские газовые хранилища.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 28 января заявил, что в феврале планируется отсоединение украинской энергетической системы от российской и белорусской: «Украинскую энергосистему отключат от общей энергосети России и Беларуси для проверки работы в изолированном режиме. Запланирована тестовая работа энергосистемы в изолированном режиме во время прохождения зимних максимумов нагрузки. Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдавии в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме». Все эти действия проводятся в рамках планируемой интеграции с европейской энергосистемой ENTSO-E, что в дальнейшем предоставит Украине доступ к европейскому энергетическому рынку и позволит не реагировать на шантаж агрессивно настроенных соседей.

Можно еще долго перечислять, что делает Украина, чтобы повысить свою мобильность, конкурентоспособность и независимость. Украина по сравнению с Беларусью стремительно развивается, интегрируясь в цивилизованное сообщество государств. Безусловно, это не нравится Кремлю. Украина постепенно превращается в сильное и действительно независимое государство, а вместе с этим тают надежды на ее инкорпорацию и воссоздание некого подобия советской империи – СССР-2.

Недавно Александр Лукашенко амбициозно заявил: «Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства». Кого, с кем и куда он собрался возвращать? А главное, какими методами он это может сделать? Владимир Путин считает величайшей трагедией ХХ века не две мировые войны, унесшие десятки миллионов жизней, а развал кровавой империи, которая была одним из инициаторов войны и уничтожила миллионы, в том числе и собственных, граждан. Неужели ради воссоздания «тюрьмы народов» он готов погрузить мир в пучину хаоса и войны?

Авторитетный в Украине Киевский международный институт социологии (КМИС) в середине декабря 2021 года провел во всех областях страны репрезентативный социологический опрос. Социологи отметили следующие результаты: на вопрос, если бы в Украине прошел референдум по вступлению страны в состав ЕС и НАТО, среди тех, кто точно принял бы участие в плебисците, процент сторонников вступления в НАТО составил 67,8 процента. А вступление в ЕС поддержали 75,7 процента.

О каком лоне для Украины мечтают полковник Путин и майор Лукашенко, просящий «старшего брата» присвоить ему звание полковника российской армии? Психологическое давление и шантаж, оказываемые Кремлем, приносят прямо противоположный результат. Украинский народ консолидируется в своих стремлениях. Весь цивилизованный мир в той или иной степени поддерживает Украину, а не агрессоров. В «тюрьму народов» Украину уже не загнать. Не поэтому ли в Киеве в спорах я не раз слышал фразу: «Вы хотите, чтобы у нас было, как в Беларуси?»

Александр ЦЫНКЕВИЧ, собственный корреспондент газеты «Народная Воля» в Украине.

Публикация из № 11 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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