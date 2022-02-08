Бывший директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси сейчас живет за границей. Он работает старшим исследователем аналитического Центра новых идей.

«Народная Воля» расспросила его не только об эмиграции.

– Геннадий Петрович, трудно вам далось решение об отъезде из Минска?

– Конечно. Ты же меняешь практически всю жизнь.

– У вас были серьезные причины для переезда или уехали, потому что нашли хорошую работу?

– Причины были более чем веские…

– Как вы относитесь к громким заявлениям некоторых эмигрантов о том, что, мол, те, кто остался в Беларуси, ничего не делают для того, чтобы изменить ситуацию, лишь своими налогами и походами в «Евроопт» поддерживают режим?

– Я вижу в этом проявление большой внутренней боли, непроработанной травмы, неразрешенных проблем. И это скорее крик о помощи. Подобные проявления страха и неудовлетворенности пробиваются с двух сторон, но громче всего такие претензии звучат из-за границы. С одной стороны, находясь внутри Беларуси, крайне сложно позволить себе какие-то острые высказывания – каждый под угрозой репрессий. С другой – это огромная травма: покинуть родину, полностью изменить свою жизнь, окунуться в неизвестное.

– Некоторые не могут приехать на похороны родителей, опасаясь ареста…

– Сразу принять вынужденные перемены чрезвычайно сложно. Но и предъявлять кому-то претензии – это напоминает детские обиды. Возможно, с психологической точки зрения такие заявления – самооправдание, попытка заявить: мол, именно я поступил правильно, а те, кто остался в Беларуси, – они неправы. Но это довольно деструктивная позиция – бросаться обвинениями в союзников, в тех, кому, может быть, еще больнее, чем тебе.

– На ваш взгляд, что должны и что могут делать те, кто остался в Беларуси? Иной раз приходится слышать: мол, рабочие не выражают свой протест, они выбрали кредиты и невысокую зарплату, наплевали на страну и тех, кто сидит в тюрьмах. Но можно понять и тех, кто затаился и говорит: у меня нет чемодана денег, чтобы уехать в чужую страну и там всё начать с нуля, здесь – семья, квартира, а там – полнейшая неизвестность, пустота.

– Власть пытается репрессировать любые проявления солидарности, любые совместные действия. Поэтому что можно делать в этой ситуации тем, кто остался? Держаться вместе. Искать те сферы, где можно проявлять инициативу, где можно всё решать самому. Это хорошо описывали те, кто выжил в условиях концлагеря. И даже не так важно, что именно делать. Например, можно вместе с соседями просто убрать снег около подъезда, найти тех, кто читает такую же литературу, как ты, интересуется историей. Власть не может контролировать эти процессы. И чем больше вокруг будет единомышленников, тем быстрее восстановится тот запал, который был в 2020 году, когда многие осознали, что хотят и могут делать свой выбор.

– Есть те, кто считает, что сегодня градус напряжения в Беларуси немного снизился, люди устали от политических тем. Другие, наоборот, утверждают, что недовольство лишь нарастает. Что скажете как человек, который долгое время профессионально занимался изучением общественного настроения?

– Я и сейчас занимаюсь изучением массового сознания и общественных настроений. Степень напряжения не падает, она сохраняется на прежнем уровне. С другой стороны, накопилась огромная усталость. И, если опираться на данные исследований британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House, наметился уход в так называемую «серую зону», когда люди всё больше и больше начинают отказываться от любых полярных высказываний, когда выбирают варианты «затрудняюсь ответить» и так далее. Но я не связывал бы это со снижением политизации. Это действительно усталость и страх, потому что тысячи белорусов сегодня находятся под угрозой репрессий – от увольнения до уголовного срока. И поэтому сложно говорить об уровне политизации общества именно как готовности к каким-то конкретным действиям. Но то, что напряжение есть и оно никуда не уходит, – это факт.

– А что вы думаете о напряжении, связанном с ожиданием войны? О возможном вооруженном конфликте много говорят и на Западе, и в Беларуси…

– По последним данным проекта «Народный опрос», версию о том, что будет война, поддерживали порядка 20–25 процентов опрошенных. Насколько я знаю, в экспертном сообществе также доминирует мысль о том, что горячей фазы войны не будет. Но, тем не менее, это еще один взнос в копилку напряжения. Даже одна мысль о возможности войны может быть травматичной не только для массового сознания, но и для самой «идеологии» власти. Потому что долгое время тема войны использовалась властью как раз для демонстрации стабильности и спокойствия, обоснования своей легитимности.

– Как вы отреагировали на новость, что за рубежом не будет избирательных участков?

– С какой-то точки зрения это было ожидаемо. Поэтому никаких особых эмоций не было. Ну, как говорится, еще одно дно пробили…

– Некоторые довольно скептично отнеслись к звучащим призывам идти и портить бюллетени. Вот если бы вы были в Беларуси, пошли бы на референдум?

– Идти или нет – каждый должен решать сам. Это довольно сложный навык – брать ответственность за свое решение.

Что касается меня, то лично я всегда за действия: если есть возможность сделать – надо делать. Вариант бойкота является действием, когда действуют механизмы обратной связи. В нашем случае никто не рассчитывает на реальный подсчет голосов, и потому смысла в бойкоте нет. А «два креста» – это способ выразить свою позицию действием. Возможность сделать индивидуальный выбор и попытка увидеть, что таких людей много. Кроме того, это способ воздействия и на избирательные комиссии. По крайней мере они увидят реальное положение дел, и информация об этом в той или иной степени начнет расходиться по вертикали власти. Не ясно, как далеко это зайдет, но это шанс внести напряжение в работу системы режима.

– В 2020 году вы сказали, что уровень доверия к Центризбиркому настолько низкий, что его надо разгонять. В этом сезоне ЦИК немного обновили…

– По данным того же Chatham House, если не ошибаюсь, уровень доверия Центризбиркому – порядка 15 процентов. Вывод очевиден: люди с большой долей скептицизма отнесутся к тем цифрам, которые будут озвучены.

– Провластные телеграм-каналы всё время называют вас плохим социологом. С должности директора Института социологии вы ушли по соглашению сторон. А потом вам предлагали где-то трудоустроиться?

– Предложений из госструктур, конечно, не было. Я написал заявление об уходе как раз в то время, когда был открыт набор в докторантуру. И меня туда приняли. Но потом начались чистки, и поступило распоряжение убрать Коршунова из института вообще со всех позиций. Мне пришлось уйти и из докторантуры тоже… Соответственно никаких предложений о новом трудоустройстве не было и просто быть не могло.

– Геннадий Петрович, уезжая, вы наверняка ставили себе какие-то сроки: пару месяцев, ну максимум полгода, а потом вернусь. Замечено, что многие эмигранты спустя год жизни в другой стране о возвращении на родину говорят уже очень неуверенно…

– С одной стороны, данные различных исследований показывают, что чем больше времени человек проводит за границей, тем больше он там укореняется и тем меньше вероятность возвращения на родину. Значимым рубежом здесь является срок в три–пять лет. С другой стороны, специфика Беларуси – это исключительное значение политического фактора. Практически у всех белорусов главной причиной выезда (независимо от конкретных формулировок) была крайняя неудовлетворенность режимом Лукашенко. И когда этот фактор исчезнет, будет взрыв энтузиазма, который вернет на родину очень многих. И даже те, кто физически не вернется в Беларусь, всё равно будут действовать на благо страны, стараться своими навыками и компетенциями помогать Беларуси.

Я заметил: многие из тех, кто уехал, стараются не называть себя эмигрантами, говорят о себе как о «белорусах зарубежья». Они как будто просто в длительной командировке.

Что касается меня, то я в любом случае вернусь. Беларусь – это моя земля, мой дом.

Публикация из № 11 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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