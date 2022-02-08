Судья Конституционного суда в отставке, заслуженный юрист Республики Беларусь Валерий Фадеев считает, что решение не открывать участки для голосования за пределами Беларуси противоречит действующей Конституции.

– Согласно нынешней Конституции, граждане Республики Беларусь имеют право избирать и быть избранными, – объясняет авторитетный юрист свою точку зрения «Народной Воле». – И если каждый белорус имеет право избирать, значит, предоставьте ему это право!

Чиновники ссылаются на то, что те, кто живет за пределами страны, могут вернуться и здесь проголосовать. Хочется спросить, а как же тогда коронавирус? Ведь Беларусь закрыла границы на выезд именно из-за ковида. Ну и есть люди, которым, наверное, не с руки возвращаться, могут возникнуть проблемы на границе, да и с самолетами сейчас есть проблемы – небо над Беларусью по-прежнему закрыто. Так что с точки зрения права – такое решение – нарушение прав, предоставленных Конституцией.

Почему все молчат и никто не пытается оспорить такое решение?

Я смотрел пару стримов с участием некоторых оппозиционеров – люди возмущаются! Сейчас много народа уехало за границу, и этих людей лишили права высказать свое мнение на референдуме.

МИД заявляет, что традиционно доля голосующих за рубежом – менее одного процента. А может быть, как раз именно этот один процент и будет решающим – в ту или иную сторону? Наверное, многие голосовали бы против, учитывая обстоятельства, по которым уехали. Но мы можем лишь предполагать. Самое главное – граждан лишают права высказать свое мнение.

Заявляется, что во время предыдущей избирательной кампании в отношении работников загранучреждений поступали многочисленные угрозы, устраивались провокации, в том числе хулиганского и экстремистского характера. Но ведь, говорят, что и в Беларуси угрожали членам избирательных комиссий. Ну так давайте тогда вообще не будем проводить референдум и выборы в целях безопасности! По-моему, всё это очень слабые отговорки…

То, что в некоторых диппредставительствах не хватает персонала – это проблемы государства. Есть Конституция – ее надо выполнять. Если Конституция дает мне право голосовать – государство обязано его предоставить.

Конечно, по большому счету, по этому поводу мог бы высказаться Конституционный суд. Но у нас граждане не имеют права туда обращаться. А сам он вряд ли проявит подобную инициативу…

Как обжаловать данное решение? Надо обращаться хотя бы в Центризбирком – он обязан рассматривать эти вопросы. У нас субъектами избирательного права являются сегодня и общественные объединения, и граждане, и партии, и даже трудовые коллективы. А кто из них обратится – не знаю. На мой взгляд, при наличии политической воли все эти вопросы можно решить за полдня. Было бы желание!

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ОФИЦИАЛЬНО

«Традиционно доля голосующих за рубежом – менее одного процента»

– В соответствии с нашим Избирательным кодексом участки для голосования за пределами Беларуси образуются руководителями загранучреждений, – сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. – Это их компетенция. При принятии решения каждый руководитель обязан комплексно учесть целый ряд факторов: от количества стоящих на консульском учете граждан Беларуси до эпидемиологической ситуации в стране пребывания.

При этом абсолютный приоритет – обеспечение безопасности, как голосующих граждан, так и членов комиссии, дипломатов и работников загранучреждения.

Аналогичный подход предметно закреплен и в пункте 6 Постановления ЦИК от 21 января 2022 г. Хотя, например, уже даже в соответствии с внутренними инструкциями МИД Посол несет личную ответственность за вопросы безопасности.

В этой связи на сегодняшний день более трети загранучреждений не образовывали участки по причине незначительного количества граждан, находящихся на консульском учете.

В Литве и Латвии ввиду действий наших соседей, например, в принципе нет достаточного количества персонала, чтобы обеспечивать работу участка.

Многие посольства и консульства приняли решение не подвергать риску здоровье сотрудников и голосующих в связи резким изменением эпидемиологической обстановки в странах пребывания. В ряде государств уровень клинически подтвержденных случаев заболевания новым штаммом коронавируса вырос в десятки раз, введены жесткие ограничения по перемещению лиц между регионами.

Есть еще одна группа. Во время предыдущей избирательной кампании в отношении членов избиркомов и работников загранучреждений поступали многочисленные угрозы, устраивались провокации и акции хулиганского и экстремистского характера.

Было бы очень наивно полагать, что руководители наших загранучреждений закроют глаза на вопиющие факты совершенно небрежного отношения ряда стран ЕС к своим обязанностям по обеспечению безопасности дипломатических представительств.

С августа 2020 г. по декабрь 2021 г. совершено более 20 актов агрессии в отношении белорусских дипломатов, вандализма с повреждением зданий и имущества наших дипмиссий.

Непосредственным нападениям подверглись дипломаты и загранучреждения Беларуси в Великобритании, Польше, Франции, Германии, Бельгии, Чехии, Украине, Литве. И все это радикальные проявления, включая причинение серьезных телесных повреждений, поджог, порчу государственного имущества и так далее.

Но самое главное: за редким исключением власти стран пребывания не привлекли к ответственности виновных. А порой даже и не разыскивали их. Понятно, что это или неспособность, или нежелание отдельных стран ЕС исполнять свои, можно сказать, священные обязательства.

На этом фоне, по нашему мнению, ряд руководителей приняли совершенно логичное и обоснованное решение не образовывать участки в связи с неуверенностью в обеспечении их безопасности со стороны властей стран пребывания.

Конечно, все это никоим образом не препятствует конституционному праву граждан Беларуси принять участие в предстоящем референдуме. Традиционно доля голосующих за рубежом – менее одного процента. И те, кто временно находится за границей, смогут проголосовать по месту регистрации в Беларуси, а постоянно проживающие за рубежом с паспортом серии PP – на участке для голосования по месту временной регистрации либо месту последнего проживания в Республике Беларусь.

Публикация из № 11 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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