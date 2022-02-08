Именно так и поступила выпускница академии дизайна Эйндховена (Нидерланды) Стелла ван Бирс, превратив подаренный ей зерновой бункер в уютное двухэтажное жилище с гостиной и спальней под названием Silo Living, пишет Техкульт.

Идея возникла после знакомства с местным фермером, который занимался продажей зернового силоса. После того, как Стелла рассказала ему о своих планах, он отдал ей бункер бесплатно.

Высота необычного домика 7 метров. От прежнего зернового бункера его отличает свежая покраска, двойные вырезанные двери и окна, а также смотровая площадка в верхней части с остекленным люком. Для входа в домик смонтированы ступени.

Сразу стоит оговориться, свободного «лишнего» пространства в домике практически нет, и он не предназначен для постоянного проживания, ввиду отсутствия водопровода, электричества и надежной теплоизоляции. Зато Silo Living полностью отвечает требованиям законов Нидерландов о «приютах для туристов», а это значит, что его можно сдавать в аренду.

Первый этаж занимает гостиная, где находятся шкафы для домашних вещей и одежды. В спальню на второй этаж, где установлена кровать размером 2 х 1,2 м, ведет маленькая лесенка.

Стелла ван Бирс уже представила свое детище на Неделе голландского дизайна в минувшем году на выпускном шоу академии дизайна.