Александр Лукашенко рассказал, как поведёт себя белорусская армия, если Киев начнёт операцию по освобождению Донбасса. Интервью российскому пропагандисту Соловьеву у многих вызвало шок.

– Как себя поведёт белорусская армия, если Украина начнёт войну против Донбасса? – спросил Соловьёв.

– Точно так же, как и российская. Слушайте, мы тут что, шутки шутим на южной границе сегодня? – повысил голос Лукашенко.

На вопрос Соловьева о том, организованы ли учения “против Украины” он уточнил, что “если надо будет – и против Украины, и против НАТО”.

– Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию – получай, – заявил Лукашенко.

– Получай что? Ракетный удар по территории Украины? – переспросил Соловьев.

– И не только – все, что только есть.

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БЛИЦ-КОММЕНТАРИЙ

Александр Лукашенко говорит так, будто Украина собирается нападать на Белгородскую, Ростовскую или, к примеру, Липецкую область Российской Федерации. Но речь о Донбассе, о Донецке, о Луганске – об украинских землях, зараженных из России вирусом сепаратизма.

Имеет право Украина восстановить контроль за всей территорией своего государства? Имеет!

Имеет право Россия запрещать кому бы то ни было борьбу с сепаратизмом? Не имеет! Свою Чечню они не отпустили, две кровавых войны устроили за эту территорию, выжигали сепаратизм огнеметами и утрамбовывали БТРами. Так почему Украина должна без боя отдавать Донбасс? Почему?

Впрочем, для нас главное другое: Беларуси-то какое дело до Донбасса и до этой, не дай бог, если случится, войны? Кого и от кого мы собрались защищать? Украину от украинцев? На нас ведь так или иначе никто нападать не собирается. Или А.Лукашенко доложили про невероятные планы нападения украинской армии на Гомельскую область военным походом через Донбасс?..

Прозвучавшие заявления это уже, действительно, не шутки. Мы, по словам Лукашенко, готовы ввязаться в войну, не имеющую к нам никакого отношения. Мы готовы, закрыв глаза, воевать на стороне России, даже понимая, что Россия сама развязывает и провоцирует конфликты на постсоветском пространстве, намеренно создавая «зоны нестабильности».

Только ленивый не критикует Российскую Федерацию за такую страшную политику: огромная страна не способна навести порядок в своем доме, но настойчиво пытается руководить соседями. И не только соседями.

Давно замечено: России жмет русский кафтан. Но нам-то где жмет? Нам своей земли мало? Нам своих проблем мало? Белорусы мало повоевали, мало жизней отдали за чужие воинственные авантюры?

Война это не приключение. Это не награды и звезды на погонах. Война это горе, трагедия и смерть. Это слезы матерей и детей. Это боль, это сломанные судьбы, это покалеченная психика, это вражда народов на годы и десятилетия вперед. Почему в белорусском публичном пространстве мы видим немало тех, кто говорит о войне с лихостью и легкостью, будто об игре в пинг-понг, и совсем не слышим голоса противников войны? Партии, общественные организации, люди боятся? Боятся выступить против войны?! Но что может быть страшнее войны?! Чего можно бояться еще больше?! Просто поражает некая онемелость тех, чей голос должен звучать набатом в это тревожное время.

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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Григорий АЗАРЕНОК, телевизионный глашатай (по-лукашенковски):

– Ели мы вот-вот нападем (а по версии Bloomberg, напали уже), то, может, оправдаем их дебильные прогнозы? Как сказал Сергей Михеев, (российский пропагандист – Прим.) ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженой пустыни поставим 300-метровую статую Путина, а из глаз его будут светить лазеры в сторону прекрасных демократий, заражая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации.

Публикация из № 11 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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