Белорусский биатлонист Антон Смольский взял серебро в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Смольский отстрелялся без промахов и уступил только французу Кентену Фийону Майе. Бронзу взял норвежец Йоханнес Бо, сообщает pressball.by.

Это первая олимпийская медаль для мужской сборной Беларуси с 2010 года. 12 лет назад в Ванкувере Сергей Новиков также стал вторым в индивидуальной гонке, разделив одну ступень пьедестала с легендарным Оле-Эйнаром Бьерндаленом.

Медаль Смольского — третья для суверенного мужского белорусского биатлона. В 1998 году в Нагано Алексей Айдаров взял бронзу в “индивидуалке”.

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