Система денежных переводов Western Union решила с 1 апреля закрыть внутрироссийские направления переводов из-за их низкой востребованности. На этом рынке она конкурирует с карточными переводами банков и Системой быстрых платежей, пишет РБК со ссылкой на письмо компании в адрес банков-партнеров, подлинность которого подтвердил источник на платежном рынке. Представитель Western Union также подтвердил данную информацию.

Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке, объясняется в письме. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union (банкам. — РБК) быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — сказал представитель компании. На вопрос, какой объем переводов совершался по внутрироссийским каналам, он не ответил, так как Western Union не раскрывает подобную информацию.

Отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат, следует из письма. Те отправители, которые оформили перевод до 31 марта, но он не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России».

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