В столице Канады ввели чрезвычайное положение

Протесты дальнобойщиков против антиковидных мер не стихают в Канаде вторую неделю. Столица Оттава, по признанию мэра Джима Уотсона , “полностью вышла из-под контроля”, а количество демонстрантов превосходит численность полицейских, пишет BBC News.

Центр Оттавы перекрыт автомобилями и палатками. Также поступали сообщения о нападениях на расовой почве.

Протесты, получившие название “Конвой свободы”, начались 29 января в ответ на новые пограничные правила, согласно которым пересекать границу США и Канады теперь позволено только полностью вакцинированным водителям, а невакцинированные водители большегрузных автомобилей должны соблюдать двухнедельный карантин по возвращению из США в Канаду.

Акция дальнобойщиков быстро переросла в протесты против ковидных ограничений в целом.

Протестующие собрались в центре Оттавы возле Парламентского холма, их требования расширились и включают отмену всех ограничений по всей стране. Члены “Конвоя” также протестуют против правительства премьер-министра Джастина Трюдо.

В интервью канадской радиостанции CFRA Уотсон сказал, что протестующие все меньше обращают внимание на то, как их действия отражаются на окружающих. По его словам, постоянные автомобильные гудки, сирены и фейерверки превращают протест в очень шумную вечеринку.

“Очевидно, что мы в меньшинстве, и мы проигрываем эту битву, – сказал он. – Мы обязаны вернуть себе наш город”.

Мэр не сообщил конкретных подробностей, о каких мерах может идти речь, но в воскресенье полиция Оттавы заявила, что может начать арестовывать тех, кто пытается помочь протестующим, доставляя им предметы первой необходимости, например топливо, туалетную бумагу и продукты питания.