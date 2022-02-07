Как показал опыт ряда стран, залогом победы над эпидемией является не только вакцинация, но и возможность оперативно тестировать людей на COVID-19 в любое время и в любом месте. И поэтому множество команд специалистов сосредоточили усилия на разработке новых видов тестов – быстрых, дешевых и доступных.

Прорыв в этой области совершили в Сингапуре, где модернизировали обычные алкотестеры для выявления вируса через анализ дыхания, пишет Техкульт.

За основу нового теста взяли поиск не самого вируса, а связанных с ним летучих органических соединений. Наличие в выдыхаемом человеком воздухе определенных альдегидов и кетонов надежно указывает на присутствие вируса в организме. Однако ранее для анализа выдоха требовались громоздкие газовые хроматографы, и сингапурские ученые потратили два года на поиск альтернативного решения.

В новом устройстве используется рамановская спектроскопия – три датчика комбинационного рассеяния с усилением поверхности в виде серебряных нанокубов. Система смонтирована в корпусе обычного алкотестера, ей требуется всего 10 секунд для сбора данных. Далее собранные образцы помещаются в портативный спектрометр и через 5 минут результат теста готов.

На первой стадии испытаний на группе из 501 человека новый тест дал 0,1 % ложноположительных результатов и 3,8 % ложноотрицательных результатов. Данные перепроверяли при помощи классического ПЦР-теста. С такой точностью новинка уже сейчас вполне может его заменить, осталось только проработать вопросы массового производства новых тест-систем.

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