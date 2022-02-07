В Минском районе сегодня утром лоб в лоб столкнулись автомобили «Рено Дастер» и «Ситроен С5», пишет mlyn.by.

Трагедия произошла около 07:30 на втором километре автодороги «Новый Двор – Михановичи – Пятевщина». 68-летний житель Минского района ехал на автомобиле «Рено Дастер». По предварительной версии, он не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Ситроен С5» под управлением 37-летнего минчанина.

В результате аварии водитель «Рено» погиб. За медицинской помощью обратились два пассажира «Ситроена». Состояние их здоровья, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»