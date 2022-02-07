В Норвегии запретили разведение спаниелей и бульдогов

Окружной суд Осло принял единогласное решение о том, что разведение бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей является нарушением 25 статьи норвежского Закона о защите животных и больше не допускается, пишет New York Post.

Поводом для вынесения решения послужило дело, возбужденное в ноябре 2021 года организацией “Защита животных Норвегии” в связи с многочисленными и серьезными проблемами со здоровьем у этих пород собак.

“О проблемах со здоровьем бульдогов известно с начала 20 века. Это решение назревало много лет”, – сказал Эшильд Роальдсет, генеральный директор организации Animal Protection Norway. “В течение нескольких десятилетий больные собаки разводились в нарушение норвежского законодательства. Эти собаки стали жертвами систематического и организованного предательства. Сегодня было подтверждено, что это незаконно”.

Постановление, однако, не является полным запретом на породы, а представляет собой нюансированную правовую основу для разведения животных.

Чтобы перейти к более гуманной тактике разведения животных, организация Animal Protection Norway предложила регламентированное использование данных о темпераменте и здоровье животных при разведении, а также использование чиповой маркировки. Без такого отслеживания невозможно эффективно контролировать разведение собак.

“Это день праздника для наших собак! Закон о защите животных призван защищать животных от неразумных действий людей, и сегодня он это сделал. Речь идет о праве собак на хорошее самочувствие”, – сказал Роальдсет.

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