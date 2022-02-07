В Беларуси наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными и коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.

На сегодняшний момент большинство пациентов болеют в домашних условиях, в связи с чем, как и предполагалось, возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы. Минздрав информирует: в каждом учреждении здравоохранения разработаны планы по организации работы в зависимости от уровня роста заболеваемости и обращаемости пациентов.

Усилена работа амбулаторно-поликлинического звена: расширены «красные» зоны в поликлиниках, увеличено количество кабинетов, осуществляющих прием пациентов в «красных» зонах, продлен режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни – субботу и воскресенье. К работе с пациентами в «красных» зонах и выездных контактных бригадах привлечены студенты 6-х курсов медицинских университетов и врачи-интерны.

Напомним, что основные способы уберечь себя от заболевания – это вакцинация, а также дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, гигиена рук.

К основным симптомам при заболевании омикрон-штаммом относятся:

боль в горле

кашель

насморк

У некоторых отмечается повышение температуры, ломота и слабость.

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