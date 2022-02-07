Подразделения БЭП продолжают проверять объекты агропромышленного комплекса. Основное внимание – предотвращению хищений, торговле скотом и сокрытию падежа, сообщает пресс-служба МВД.

В начале года оперативники Любанского РОВД выявили нарушения в одном из хозяйств района, которое лишилось более 120 голов крупного рогатого скота.

Установлено, что с 2019 года 45-летний директор давал указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в отчетную документацию, чтобы избежать ответственности и создать видимость благоприятной экономической обстановки.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Ущерб от противоправной деятельности и бездействия составил более 41 тыс. рублей.

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