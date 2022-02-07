Предусмотрены ли действующим законодательством ограничения по количеству и размерам жилых помещений, которые могут находиться в собственности граждан?

В соответствии с п. 1 ст. 25 ЖК граждане имеют право на приобретение жилых домов, жилых помещений в собственность. Эта норма, как и все жилищное законодательство, основывается на Конституции Республики Беларусь (ст. 3 ЖК). Государство гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению, пишет Экономическая газета. Собственность, приобретенная законным путем, защищается государством (ст. 44 Конституции).

Наличие в собственности гражданина нескольких жилых помещений является законным, если права собственности на них приобретены на законных основаниях. Такими основаниями в соответствии с п. 1 ст. 135 ЖК являются:

– строительство жилого дома, жилого помещения;

– наследование жилого помещения;

– передача в собственность жилого дома или квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме (доли в праве общей собственности на жилое помещение) при сносе жилого дома в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд;

– передача в собственность жилого помещения при утрате квартиры в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией жилого дома;

Право собственности на жилое помещение может возникнуть и по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами.

Что касается непосредственно количества и размеров жилых помещений, которые могут находиться в собственности граждан, то согласно п. 2 ст. 214 ГК количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены законом в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.

Однако необходимо отметить, что на законодательном уровне нормируется общая площадь жилых помещений, строящихся (реконструируемых) или приобретаемых гражданами в частную собственность с использованием государственной поддержки.

Так, в соответствии с подп. 1.5 п. 1 Указа от 06.01. 2012 № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» нормативы общей площади строящегося (реконструируемого) жилого помещения для определения величины льготного кредита устанавливаются в размере 20 м2 (в г. Минске – 15 м2, а для многодетных семей – 20 м2) на одного члена семьи (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры, одноквартирного жилого дома – 30 м2), а для граждан, постоянно проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и строящих (реконструирующих) в них одноквартирные жилые дома или квартиры общей площадью более 100 м2 в блокированных жилых домах, – 30 м2 (при строительстве для одного человека одноквартирного жилого дома или однокомнатной квартиры в блокированном жилом доме – 44 м2).

Для Героев Беларуси, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы, а также граждан, обладающих в соответствии с законодательством правом на дополнительную площадь жилого помещения по состоянию здоровья, указанные нормативы общей площади жилого помещения увеличиваются на 15 м2 на каждого члена семьи, имеющего право на дополнительную площадь жилого помещения по перечисленным основаниям.

С учетом указанных нормативов осуществляется также предоставление субсидии на уплату части процентов и субсидии на погашение основного долга по нельготным кредитам, выделяемым на условиях, определяемых банками, в соответствии с Указом от 04.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

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