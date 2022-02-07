Пожар в общежитии: эвакуированы 100 человек

Ранним утром 7 февраля поступило сообщение о возгорании в комнате общежития в г. Минске по ул.Малинина, сообщает МЧС.

На место происшествия выехали подразделения МЧС. По прибытию к месту выезда по внешним признакам наблюдался дым средней концентрации из окна четвертого этажа. В ходе разведки было установлено, что произошло загорание имущества площадью 2 кв.м. В результате пожара в жилой комнате блока повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

Подразделениями МЧС совместно с администрацией общежития из здания эвакуированы 100 человек из них 20 детей.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – короткое замыкание электророзетки в комнате.

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