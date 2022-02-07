Белорусские власти намерены вооружить часть сотрудников МЧС, чтобы в случае конфликта или военных действий задействовать их в военных целях наравне с армией, пишет издание “Белорусы и рынок”.

“Все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. В силовой блок входить, так? Силовики – мы так их (сотрудников МЧС) и считаем”, – сказал Лукашенко сегодня на совещании.

“Не можем мы в стране компактной, небольшой иметь численность постоянно действующих Вооруженных Сил 200-300 тыс. Мы договорились, что численность наших Вооруженных Сил, армии нашей – 65 тыс. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить”, – озвучил он планы вооружить пожарных и спасателей.

“А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да. И этот актив будет, серьезный актив, и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг”, – заявил он.

Он предположил, что и в мирное время, модернизируя МЧС, найдется для них работа как вооруженных людей. “Это очень важно при реформировании. А не то, что мы там клеточки начертим: этого человека туда, этого – сюда. Это само собой, но должна быть существенная модернизация”, – добавил Лукашенко.

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