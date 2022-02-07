Ученые НАСА сообщили, что вокруг марсианского дрона появилось странное фиолетовое свечение. Точно неизвестно, как из-за чего это произошло, но у исследователей есть некоторые подозрения, пишет Hi-Tech.news.

Первый беспилотник на Красной планете, где царят экстремальные погодные условия, уже совершил 18 успешных полетов. Несмотря на это, машина работает отлично.

В настоящее время над кратером Джезеро, где приземлились марсоход Perseverance и беспилотник Ingenuity, бушует пыльная буря, не позволяющая провести еще один испытательный полет. Однако у ученых есть и хорошие новости. Ожидается, что пылевая буря утихнет в ближайшие две недели. Затем дрон совершит полет, во время которого подберет для марсохода интересные исследовательские цели.

Тем временем ученые НАСА сделали очень интересное открытие, связанное с дроном. Во время последнего полета вокруг машины появилось странное сине-фиолетовое свечение. Эффект свечения может быть результатом трения между двумя объектами и передачи электрического заряда между ними, в данном случае между лопастями дрона и пылинками, плавающими в марсианской атмосфере.

Вокруг винтокрыла появилась голубовато-фиолетовая корона плазмы.

«Слабое свечение будет наиболее заметным в вечерние часы, когда фоновое небо темнее. Экспериментальный вертолет НАСА Ingenuity в настоящее время не летает, но будущие беспилотники могут быть выпущены для вечерних полетов», – заявил физик НАСА Уильям Фаррелл.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»