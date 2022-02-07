На аукционе Sotheby’s появилась книга «Портреты» Савелия Сорина, который родился в Полоцке в 1878 году, пишет Onliner. Минимальная цена издания 1929 года, в котором опубликованы работы Сорина, составляет $6,5 тыс. Не так и много, потому что существует триста пронумерованных экземпляров данной книги.

На сайте аукциона говорится, что книга издана в Берлине на немецком языке. Состояние фолианта оценивается как очень хорошее, возможна международная доставка.

Савелий Сорин — выдающийся художник-портретист XX века. В 16 лет он уехал из Беларуси, жил в Смоленске, Туле, Орле, затем в Одессе, пишет «АРТ Беларусь». Учился в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, где одним из его наставников был Илья Репин. Впоследствии стал модным портретистом, среди его моделей были прославленные артисты, писатели и поэты, а также «высший свет» России, в том числе князь Сергей Волконский и княгиня Ольга Орлова.

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