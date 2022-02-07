Как правильно питаться при заражении омикрон-штаммом

Доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в интервью РИА Новости назвал продукты, которые могут ослаблять иммунитет.

Прием провоспалительной пищи – фастуфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей становится препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании штаммом “омикрон”, в то время как свежие овощи, ягоды и зелень способствуют ему, рассказал РИА Новости руководитель направления “Превентивная медицина” НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

“Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)”, – сказал Чудаков.

Он отметил, что особое внимание надо уделить продуктам, содержащим фруктозу. “Существует давно сформировавшееся ошибочное представление о том, что фруктоза полезнее глюкозы. Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень), или хотя бы кисло-сладкие фруктовые”, — добавил врач.

К провоспалительным продуктам также относится все жареное – худший вариант — во фритюре, красное мясо в большом количестве. Самый безопасный способ приготовления такого мяса — варка или тушение, но допустимо и качественное приготовление на мангале (в случае если продукт обрабатывается не огнем, а горячим воздухом). То же самое касается и овощей на гриле.