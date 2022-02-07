Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о недолговечности естественного иммунитета к коронавирусной инфекции против новых штаммов. Он сослался на проведенные недавно исследования, пишет KP.RU.

“Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время”, — сказал специалист.

“От новых вариантов защищают вакцинация и ревакцинация”, — добавил он.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков считает, что коронавирус в процессе эволюции будет продолжать постепенно приспосабливался к человеческой популяции, а новые штаммы после «омикрона» будут более заразными, но менее опасными. По его словам, через некоторое время вирус SARS-CoV-2 может потерять способность причинять существенный вред здоровью человека. Он напомнил, что прививка пока остается самым эффективным способом предотвратить тяжелое течение заболевания COVID-19.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»