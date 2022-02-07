Сегодня на Олимпиаде-2022 в женском биатлоне прошла индивидуальная гонка, в котором некоторые специалисты прогнозировали первую медаль для сборной Беларуси.

Например, пресс-служба Международной федерации биатлона сообщила накануне, что белорусская биатлонистка Динара Алимбекова входит в число претендентов на медаль в этой гонке.

“В число претендентов на медали (помимо Ханны Эберг) входит скоростная сестра Ханны Эльвира, которая стреляет с точностью 86%. Марте Олсбю-Рэйселанд использовала всего один запасной патрон в смешанной эстафете и, кажется, не ошиблась, пропустив соревнования в Антхольце. Чемпионка мира-2021 года Маркета Давидова выиграла первую “индивидуалку” в сезоне и показывает лучшую статистику стрельбы в карьере. Доротея Вирер в последние недели приближается к пику и претендует на свою первую индивидуальную медаль Олимпиады.

Не забудем Лизу Терезу Хаузер, всегда агрессивную Жюлию Саймон и Динару Алимбекову, которые тоже будут претендовать на награды. Борьба за три женские медали будет напряженной”, — говорилось в сообщении пресс-службы.

Гонка складывалась таким образом, что после трех огневых рубежей, на которых Динара Алимбекова не совершила ни одного промаха, она была на первом месте, и, если бы на последнем рубеже отстреляла на ноль, то можно было бы праздновать победу. Увы, один промах Алимбековой в итоге отбросил ее на 5-е место.

А вот остальные белорусские биатлонистки во время этой гонки себя не проявили: Ирина Лещенко – на 41-м месте (4 промаха), Ирина Кручинкина — 48-я (4), Анна Сола — 54-я (7).

А победила в индивидуальной гонке с одним промахом немка Дениза Херрманн. Второй стала француженка Анаис Шевалье, третьей — норвежка Марта Рэйселанд.

7 февраля также прошли соревнования с участием представителей сборной Беларуси в конькобежном спорте. На дистанции 1500 метров белорусская конькобежка Екатерина Слоева заняла 16-е место, Марина Зуева стала 23-й.

Победу с олимпийским рекордом праздновала великая нидерландка Ирен Вюст. Для 35-летней спортсменки это шестое олимпийское золото в карьере. Серебро досталось японке Михо Такаги, бронза — Антуанетт де Йонг из Нидерландов.

Таким образом, после трех дней Олимпиады сборная Беларуси по-прежнему остается без медалей.

Расписание соревнований 8 февраля , в которых будут участвовать наши спортсмены (время белорусское):

Фигурное катание. 04.15 – мужчины, короткая программа

Лыжные гонки. 11.00; 13.30 – мужчины и женщины, спринт свободный стиль

Биатлон. 11.30 – мужчины, индивидуальная гонка

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»