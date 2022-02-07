В новый Кодекс об образовании включена норма, дающая возможность коммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, получить статус бизнес-школы и выдавать дипломы государственного образца, пишет издание “Белорусы и рынок”.
31 января 2022 года в Беларуси был подписан Закон №154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании». Об изменениях, предусмотренных этим документом в системах среднего и высшего образования, в разных источниках написано уже много. А вот некоторые важные моменты, касающиеся системы переподготовки сотрудников и бизнес-образования, в принципе, остались за кадром общественного внимания.
Согласно закону, учреждения дополнительного образования взрослых могут быть следующих видов:
- академия образования;
- академия последипломного образования;
- институт повышения квалификации и переподготовки;
- институт развития образования;
- институт профессионального образования;
- институт контроля знаний;
- центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров;
- иные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие образовательные программы дополнительного образования взрослых.
Для последней категории в документе предусмотрена отдельная статья (ст. 252), где среди прочего есть любопытный пункт 3, который гласит:
«Иным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, из числа коммерческих организаций в порядке и с соблюдением условий, определяемых Правительством Республики Беларусь, Министерством экономики предоставляется статус бизнес-школы, дающий им право реализовывать образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, направленную на формирование знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для выполнения функций управления в коммерческих организациях».
Как оказалось, этот пункт был включен в закон по инициативе Министерства экономики, которое прокомментировало это следующим образом:
«Реализация данной нормы на практике позволит коммерческим организациям, созданным в форме бизнес-школы, реализовывать программу МВА – базовую программу подготовки управленческих кадров высшего и среднего звена, используемую во всем мире, в формате образовательных программ переподготовки. Это поможет использовать потенциал частных коммерческих организаций для повышения уровня профессиональной компетентности управленческих кадров государственного сектора.
В настоящее время обучение по программам МВА осуществляют учреждения высшего образования, учреждения дополнительного образования и коммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность. Последние две категории участников рынка бизнес-образования вынуждены делить программы МВА на серию курсов повышения квалификации. После получения статуса бизнес-школы коммерческие организации получат право выдавать выпускникам программ МВА дипломы государственного образца, что является важным для топ-менеджмента государственного сектора».
Решение о присвоении статуса бизнес-школы будет принимать Министерство экономики по согласованию с Министерством образования, сообщает director.by.
Кстати, в законе также четко прописан перечень образовательных программ дополнительного образования взрослых, которыми могут заниматься преподаватели в форме ИП. Этих форматов немного:
- обучающие курсы (лектории, тематические семинары, практикумы, тренинги и др.);
- курсы целевого назначения;
- образовательные программы совершенствования возможностей и способностей личности.
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