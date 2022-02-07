Олимпиада продолжается, сегодня утром прошли соревнования по гигантскому слалому. К сожалению, болельщики не увидели выступление белорусской горнолыжницы Марии Шкановой, хотя ранее оно было анонсировано в аккаунте Национального олимпийского комитета. Позже там появилось видео с тренировки Шкановой, где она сказала, что собирается выйти на трассу только в слаломе, который запланирован на 9 февраля.

Возможно, Мария Шканова решила сконцентрироваться на своей коронной дисциплине. Не так давно Мария победила в слаломе на международном турнире серии FIS в Италии. Кроме того, она заняла второе место в этой же дисциплине в открытом чемпионате Латвии.

Правда, Олимпиада проходит не каждый год, так почему бы не выступить и в гигантском слаломе? Например, в этой дисциплине выступали представительницы Мадагаскара, Эквадора, Малайзии, Чили, Перу, Таиланда, Люксембурга. Тоже, надо сказать, звезд с неба не хватали, но ведь приняли участие!

Также представители белорусской команды ранее отказались выступать в лыжных гонках в скиатлоне, хотя Анна Королева, Анастасия Кириллова и Александр Воронов имели право выйти на этот старт.

Специалисты высказывают версию, что в сборной не захотели выставлять спортсменов на длинную дистанцию, где шансов выступить достойно гораздо меньше, чем в проходящем 8 февраля у всех лыжников и лыжниц спринте. Но в то же время надо понимать, что на этапах Кубка мира даже на спринтерских дистанциях белорусы не попадали в топ-30.

Кстати, по информации от НОК, белорусские лыжники не планируют выходить и на дистанцию марафона в 50 километров свободным стилем, который состоится уже после всех спринтов.

И вот вопрос: зачем они вообще ехали на эту Олимпиаду?

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