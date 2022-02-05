В субботу в пункте пропуска “Козловичи” фура насмерть сбила сотрудницу таможни. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

Известно, что сотрудница собирала документы у дальнобойщиков, когда водитель грузовика не заметил, поехал и сбил.

“Сегодня, с 12.00 до 13.00 на белорусско-польской границе в пункте пропуска “Козловичи” произошёл трагический случай – водитель грузового транспортного средства совершил наезд на сотрудницу таможенных органов при исполнении ею служебных обязанностей”, – говорится в сообщении ГТК.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Следственного комитета.



Семье погибшей будет оказана необходимая помощь.

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