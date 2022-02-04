В Гомеле таксист совершил наезд сразу на четырех пешеходов.

ГАИ Гомельской области сообщает, что ДТП произошло 4 февраля примерно в 5 часов 40 минут. 37-летний водитель такси на “Фольксваген Поло” двигался по ул.Барыкина. В районе дома №132 он не предоставил преимущество и совершил наезд на четырех женщин-пешеходов 45, 54, 60 и 68 лет.

С травмами различной степени тяжести всех женщин после аварии госпитализировали.

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