В стране всплеск заболевания коронавирусом. В поликлиниках – очереди. В некоторых школах болеют учителя – некому проводить уроки.

По словам медиков, сейчас чаще всего болеют штаммом «омикрон». По симптомам он очень похож на обычную ОРВИ, возможно, поэтому далеко не все обращаются в поликлинику, кто-то переносит вирус на ногах, день-два отлежавшись дома. И эти люди не входят в официальную статистику, которую каждый день озвучивает Минздрав Беларуси.

Экс-начальник главного государственно-правового управления Администрации президента Александр Пласковицкий внимательно проанализировал цифры, которые озвучивает Минздрав. И пришел к удивительным выводам.

– Например, 31 января 2022 года ведомство Дмитрия Пиневича насчитало 1918 заболевших ковидом, – приводит «Народной Воле» конкретные цифры юрист Пласковицкий. – При этом больными к концу того же дня числилось только 3919 человек при 15 умерших. Если придерживаться обычной арифметики, то получится, что у нас средняя продолжительность выздоровления чуть больше 2 дней ((3919+15)/1918). И это отнюдь не рекорд! Бывало и так, что к концу дня у Минздрава оставалось меньше больных, чем регистрировалось заболевших за текущие сутки. Так, например, 6 января 2022 года заболело 1623 человека, а к исходу православного сочельника осталось только 1217 официально больных при 16 умерших. Что возможно при среднем темпе выздоровления в 18 часов. Каково?!

Как говорила Алиса у Льюиса Кэрролла: «Всё чудесатее и чудесатее!» Если судить по информации Минздрава от 2 февраля, почти все те, кто болел ковидом к концу 31 января, выздоровели за один-единственный день. А вынужденное признание стремительного роста заболеваемости до 3634 за 1 февраля покрыли небывалым и невероятным успехом в 3296 излеченных.

Странно лишь то, что соседи не желают завидовать и подражать нашему суперчуду! Возьмем для примера Россию и Украину. В России 31 января официально заболело 125.836 человек, умерло 663, а болело 1.366.319, то есть средняя продолжительность избавления от обнаруженного ковида – почти 11 дней ((1.366.319+663)/125.836). А если учесть удвоение заболеваемости за данный период, то среднестатистическому россиянину требовалось 16–18 дней для излечения. Украинцу примерно столько же – 11,8 дня ((363.288 + 192)/30.768) без учета роста заболеваемости.

А уж если взглянуть на Запад, то их «загнивание» станет вполне очевидным. Внутри американца инфекция колобродит свыше двух месяцев, а в немце – около 80 дней.

После таких подсчетов я прихожу к выводу, что очередным председателем Центризбиркома следовало назначать вовсе не Игоря Васильевича Карпенко, а Дмитрия Леонидовича Пиневича. Тогда бы уже сейчас «референдумная» явка превысила 100500%, Лукашенко поддержали бы не менее пятнадцати миллиардов белорусов, а количество испорченных бюллетеней «телепалось» бы ниже нуля (намного-намного ниже!).

Публикация из № 10 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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