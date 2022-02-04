Об этом может поведать официальная статистика МВД России. Так, по итогам 2021 года документы с двуглавым орлом получили 24.539 граждан Республики Беларусь.

«В предыдущие годы приток новых россиян из Беларуси был в разы слабее: всего 3582 в 2016-м, 4092 в 2017-м, 4708 в 2018-м, 5043 в 2019-м и 10.539 в 2020-м», – отмечает портал banki24.by.

Также к началу 2022 года 32.485 граждан Республики Беларусь имели вид на жительство в России.

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То ли еще будет?

В конце декабря минувшего года в Госдуму России внесен законопроект «О гражданстве Российской Федерации» – до 8 февраля российские депутаты его обсуждают в профильных комитетах. Законопроект максимально упрощает получение российского гражданства жителями Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана.

Вот что сказано в пояснительной записке к законопроекту: «Изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации по результатам общероссийского голосования, состоявшегося 1 июля 2020 года, обозначив приоритетные направления развития Российской Федерации, более остро поставили вопросы, касающиеся в том числе приобретения гражданства Российской Федерации лицами, родившимися в период существования СССР, и их детьми.

Гражданство Российской Федерации может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка Российской Федерации. Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами (далее – упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации). Прежде всего речь идет о лицах, являющихся нашими соотечественниками – гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Расширяются полномочия Президента Российской Федерации по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации. Президент Российской Федерации может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана.

При этом наличие у них иностранного гражданства или документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве, не является основанием для отказа в приеме в гражданство Российской Федерации».

Если закон в ближайшее время будет принят, то, вероятно, в следующем году количество белорусов с российским паспортом значительно увеличится.

Публикация из № 10 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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