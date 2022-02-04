«Наглядный пример того, как политика борьбы с инакомыслием ведет в тупик страну», – так подписал это фото лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

«Когда-то на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов (БЗТДиА) была многочисленная и боевитая организация Свободного профсоюза Белорусского. Пожалуй, это была одна из лучших организаций независимых профсоюзов, она не на словах, а на деле эффективно отстаивала права и интересы не только своих членов, но и всех рабочих предприятия. Ее руководитель, наш коллега и друг Михаил Ковальков, пользовался заслуженным авторитетом и на БЗТДиА, и в городе Бобруйске.

Активность и боевитость свободного профсоюза и ее лидера закончились предсказуемым в нашем государстве финалом. Десятки членов организации уволили по истечении срока контракта, многие под давлением вынуждены были уволиться сами, профсоюз не получил юридического адреса и не смог перерегистрироваться в процессе преобразования предприятия в ОАО и был ликвидирован. Михаил Ковальков уже много лет не может нигде трудоустроиться.

Остается добавить, что среди многочисленных рабочих, выставленных за принадлежность к свободному профсоюзу за двери предприятия, были наиболее квалифицированные работники остродефицитных специальностей. Уничтожив свободный профсоюз и расправившись с его членами, администрация БЗТДиА с чувством удовлетворения и исполненного долга стала размещать подобного рода объявления. Если это не идиотизм, то что?» – написал Ярошук.

Впрочем, следует отметить, что люди лишались работы не только за принадлежность к независимым профсоюзам. Одним из важнейших последствий президентских выборов 2020 года стали массовые увольнения с госпредприятий «политически неблагонадежных» с точки зрения власти людей. И список вакансий, образовавшихся на заводах, доказывает, что протестовали в 2020-м не только студенты и не только айтишники. Можно даже сказать, что в большинстве своем – не они.

Публикация из № 10 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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