– В настоящее время в Беларуси продолжается активное распространение варианта SARS-CoV-2 «омикрон», – говорит известный белорусский доктор. – Данный вариант коронавируса имеет отличительные особенности:

1) Очень легко распространяется в популяции, вызывая лавинообразный рост заболеваемости, в том числе среди детей. По разным оценкам, один инфицированный «омикроном» человек может инфицировать 8–15 других, поэтому важно продолжать максимально соблюдать меры профилактики (в первую очередь использовать маски в общественных местах, частое мытье/обработка антисептиками рук, ограничение очных контактов и т.д.). Сейчас любое острое респираторное заболевание – это практически 100% COVID-19, циркуляция других возбудителей, в том числе и гриппа, опять практически не регистрируется.

2) Легко прорывает механизмы иммунной защиты у ранее переболевших другими вариантами коронавируса или вакцинированных только двукратно. При этом бустерная доза существенно уменьшает вероятность развития симптомов болезни и особенно вероятность госпитализации и тяжелого течения у групп риска (по некоторым оценкам исследований – в 20–24 раза). Поэтому имеет смысл выполнить бустерную ревакцинацию, особенно лицам из групп риска. Однозначно выбор за аденовирусными вакцинами (для ревакцинации «Спутник Лайт», например). Вакцина Sinopharm/VeroCell в данной ситуации будет субоптимальна, уступая по эффективности мРНКовым и аденовирусным вакцинам.

3) Заболевание протекает у большинства относительно легко, это не сравнимо с тем, что было при циркуляции дельта-варианта коронавируса. Однако группы риска остались прежними (избыток веса с индексом массы тела 30 и более, пожилой возраст, лица с хроническими заболеваниями, особенно сахарным диабетом, метаболическим синдромом и иммуносупрессией), и у части таких пациентов возникнет необходимость в госпитализации и интенсивном лечении даже при COVID-19, вызванном «омикроном».

4) Часто, особенно у лиц молодого возраста, регистрируются симптомы, имитирующие кишечную инфекцию. В практике инфекционной больницы Минска в некоторые дни до 2/3 пациентов, направляемых с диагнозом «сальмонеллез» или «ротавирусная инфекция», на самом деле диагностируются как COVID-19. Особенно характерно появление тошноты, многократной рвоты, водянистой диареи БЕЗ ТЕМПЕРАТУРЫ и каких-либо симптомов поражения дыхательных путей либо, наоборот, сочетание симптомов поражения желудочно-кишечного тракта с респираторной симптоматикой (кашель, насморк или заложенность носа, выраженные боли в горле без поражения миндалин, конъюнктивит и т.д.). В любом случае при появлении острых симптомов кишечного расстройства сегодня оптимально тестирование на COVID-19 (необходимо использовать только определение антигена или ПЦР респираторных смывов, попытка определения антител к коронавирусу в крови в первые дни заболевания бесполезна, они появятся не ранее 10–14-го дня либо могут определяться из-за ранее перенесенного заболевания/вакцинации и не быть связаны с текущим состоянием человека).

Если развилась кишечная симптоматика, с ней легко справиться самостоятельно. Ключевые моменты – это диета, восполнение потерь жидкости негазированной минеральной водой малыми порциями или с помощью специальных растворов для регидратации, пробиотики (сокращают длительность любых проблем с ЖКТ, связанных с вирусами и бактериями, доказано многочисленными исследованиями!), противорвотные (например, домперидон, в настоящее время безрецептурный отпуск).

5) Принципы лечения коронавирусной инфекции варианта «омикрон» в амбулаторных условиях точно такие же, как и при COVID-19, вызванном иными вариантами возбудителя.

Публикация из № 10 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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