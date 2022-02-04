4 февраля — день старта зимних Олимпийских игр! В Пекине разыграют 109 комплектов наград в 7 видах спорта.

Беларусь на Олимпиаде представят 29 спортсменов.

Динара Алимбекова (биатлон)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Максим Воробей (биатлон)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Евгения Воробьева (конькобежный спорт)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Александр Воронов (лыжные гонки)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Станислав Гладченко (фристайл)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Игнат Головатюк (конькобежный спорт)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Максим Густик (фристайл)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Анна Гуськова (фристайл)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Анна Деруго (фристайл)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Павел Дик (фристайл)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Роман Елетнов (биатлон)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Марина Зуева (конькобежный спорт)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Анастасия Кириллова (лыжные гонки)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Анна Королева (лыжные гонки)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Елена Кручинкина (биатлон)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Дмитрий Лазовский (биатлон)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Ирина Лещенко (биатлон)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Никита Лобастов (биатлон)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Константин Милюков (фигурное катание)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Макар Митрофанов (фристайл)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Анна Нифонтова (конькобежный спорт)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Алина Пильчук (биатлон)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Виктория Сафонова (фигурное катание)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Слоева (конькобежный спорт)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Антон Смольский (биатлон)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Анна Сола (биатлон)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Мария Шканова (горные лыжи)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Егор Шпунтов (лыжные гонки)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Анастасия Андриянова (фристайл)

Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

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