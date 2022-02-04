Кто представит Беларусь на Олимпиаде в Пекине

4 февраля — день старта зимних Олимпийских игр! В Пекине разыграют 109 комплектов наград в 7 видах спорта.
Беларусь на Олимпиаде представят 29 спортсменов.
Динара Алимбекова (биатлон)
Максим Воробей (биатлон)
Евгения Воробьева (конькобежный спорт)
Александр Воронов (лыжные гонки)
Станислав Гладченко (фристайл)
Игнат Головатюк (конькобежный спорт)
Максим Густик (фристайл)
Анна Гуськова (фристайл)
Анна Деруго (фристайл)
Павел Дик (фристайл)
Роман Елетнов (биатлон)
Марина Зуева (конькобежный спорт)
Анастасия Кириллова (лыжные гонки)
Анна Королева (лыжные гонки)
Елена Кручинкина (биатлон)
Дмитрий Лазовский (биатлон)
Ирина Лещенко (биатлон)
Никита Лобастов (биатлон)
Константин Милюков (фигурное катание)
Макар Митрофанов (фристайл)
Анна Нифонтова (конькобежный спорт)
Алина Пильчук (биатлон)
Виктория Сафонова (фигурное катание)
Екатерина Слоева (конькобежный спорт)
Антон Смольский (биатлон)
Анна Сола (биатлон)
Мария Шканова (горные лыжи)
Егор Шпунтов (лыжные гонки)
Анастасия Андриянова (фристайл)
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