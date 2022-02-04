Специалисты, которые побывали в Чжанцзякоу, где пройдут соревнования Олимпиады-2022 по биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью, отмечают, что у спортсменов могут возникнуть некоторые сложности.

– Само место абсолютно пустое, открытое, никакого леса рядом нет, и на трассу в некоторых местах действительно надувает песок, – рассказал руководитель сервис-группы Союза биатлонистов России Александр Печерский. – Песок мелкий-мелкий, больше похожий на пыль. Снег от него становится почти черным. Организаторы заготавливают рядом с трассой кучи снега, чтобы можно было подсыпать время от времени.

По рельефу трасса в Чжанцзякоу ни на что не похожа. Она как бы совсем не сложная, даже приятная. Градусы подъемов небольшие, позволяют идти под каждую ногу, менять ход. Нет какой-то дикой крутизны. Спуски с поворотами, с выкатами. Я бы ее назвал игривой трассой, но при этом очень скоростной – здесь потребуется умение поддерживать высокую скорость, уходить на спуск, помогая себе руками и ногами, использовать повышенную моторику.

Но основная сложность трассы – высота над уровнем моря более полутора километров. Она коварна тем, что может неожиданно «накрывать». Здесь от спортсменов будет требоваться умение правильно распределить силы.

Но главный элемент непредсказуемости – это, конечно, ветер, который на этих Играх обеспечит немало сюрпризов.

Публикация из № 10 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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