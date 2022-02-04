Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея обсудили условия проведения хоккейного турнира во время Игр.
Сообщается, что сейчас вопрос об отмене или переносе турнира не стоит.
При этом сразу несколько сборных сообщили, что в настоящее время имеют случаи положительных тестов на коронавирус.
В то же время было заявлено, что игроки и все члены команды, переболевшие ковидом в течение 30 дней до вылета, должны представить не два, а сразу четыре отрицательных теста до вылета в Пекин.
Также сообщается, что игроки, заболевшие ковидом до начала и во время хоккейного турнира, могут быть заменены в любой момент. Вероятно, командам разрешат включить в заявку на турнир какое-то количество запасных.
Если на групповом этапе какая-то сборная не может выставить минимум игроков, то ей будет засчитано техническое поражение.
При этом в плей-офф организаторы отменять матчи не хотят, поэтому, если какая-то сборная не сможет играть, на ее место будет поставлена лучшая команда из предыдущей стадии.
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