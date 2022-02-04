СКАЗАНО!

Александр Лукашенко: «Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства».

БЛИЦ-КОММЕНТАРИЙ

«Говорить о России как о «славянском» государстве будет сложно»

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в Facebook прокомментировал высказывания Александра Лукашенко относительно Украины, которые он сделал 28 января во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

«Непонятно, кто такие «МЫ». И, в этом контексте, почему для кого-то Украина «НАША» и когда она вышла из «лона славянства»? Если «МЫ» – это Беларусь, то очевидно, что с белорусами мы и есть то самое «лоно славянства» (кстати, и поляки там, и болгары, и словаки, и др.), и нам туда возвращаться не нужно, мы его не покидали. Если «МЫ» – это А.Лукашенко и В.Путин, а «лоно НАШЕГО славянства» – это союз Беларуси с РФ, то говорить о России как о «славянском» государстве скоро вообще будет сложно, а возвращаться в «лоно» (или, правильнее, в союз), где есть страна, которая захватила украинский Крым, развязала и продолжает войну на Донбассе, жертвами которой стали десятки тысяч славян, не захочет еще не одно поколение украинцев. Это аксиома, и доказывать тут нечего», – написал посол.

Прокомментировал Игорь Кизим и фразу, которая стала часто звучать из уст белорусских руководителей и политиков: «хочешь мира – готовься к войне».

«Тут трудно возразить. У Украины есть определенный, к сожалению, горький опыт в этом. Если бы мы готовились к войне, не подписывали бы Будапештский меморандум, не разоружались бы, не верили бы двусторонним договорам с РФ и еще много других «бы», то, конечно же, мы сейчас не воевали бы и не теряли своих солдат, граждан и территории. Но тут возникает вопрос: к войне против кого готовится Беларусь? И если проанализировать последние заявления белорусских военных, то выходит, что в том числе и против Украины, которая (особенно национальная гвардия Украины), по их словам, стала новой угрозой с юга для белорусского государства. И поэтому Беларусь планирует развернуть свой военный контингент на южном направлении. Конечно же, это право каждого государства», – отметил дипломат.

По его словам, обвинения в угрозах со стороны Украины являются «чушью».

«Но что будут делать здесь в ближайшее время, в 20–50 километрах от границы с Украиной, регулярные воинские части РФ – это вопрос. Якобы они прибыли для совместных учений по защите территории Беларуси от «вторжения» войск НАТО с части территории Украины, оккупированной НАТО. Это не шутка и не «игра слов». Это озвученный недавно на брифинге в Минобороны РБ «замысел» учений «Союзная решимость – 2022», для участия в которых и прибыли российские войска с Дальнего Востока. Я не буду комментировать «оригинальность» замысла, который предполагает раздел Украины на две части еще до начала «вторжения». Это дело военных. Но грустно наблюдать, как Беларусь всё больше «растворяется» в нарративах и «замыслах» Кремля, направленных против Украины. Думаю, это не на пользу белорусскому суверенитету и государственности и, тем более, дружбе украинского и белорусского народов. Ведь «замысел» Кремля хорошо известен – возродить империю. А там не будет места для по-настоящему независимых Украины и Беларуси. Думаю, нам об этом нужно помнить», – отметил посол.

Публикация из № 10 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»