Генерал-майор, бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев – профессиональный чекист, долгие годы служил в КГБ СССР, в начале 1990-х в качестве одного из руководителей КГБ Казахстана участвовал в совместной с ЦРУ спецоперации «Сапфир».

На протяжении двух лет являлся помощником президента Казахстана, а затем возглавлял Службу охраны президента.

Долгие годы преследовался властями Казахстана и бежал в Австрию. В Вене на А.Мусаева было организовано несколько покушений и вооруженных нападений. В настоящее время находится под защитой австрийских властей.

Альнур Мусаев рассказал сайту Нaqqin о видимых и завуалированных сторонах казахстанских протестов.

– Как-то очень быстро Токаев заявил о завершении миротворческой миссии воинского контингента ОДКБ, с чем Москва столь же оперативно согласилась. Что кроется за столь стремительной сменой ситуации?

– Серьезное давление, оказанное на Москву со стороны Китая и Турции. С момента обретения независимости Казахстан использовал многовекторную политику сотрудничества как с Западом, так и с Россией. Но наиболее близкими были отношения нашей страны с Китаем, а в последнее время – с Турцией. Эту политику справедливо приписывают Назарбаеву, но при этом забывают упомянуть имя Токаева, который, став президентом, активно проводил ее в жизнь. Так вот во время январского кризиса Токаев, как опытный дипломат с тридцатилетним стажем, удачно использовал плоды этой политики для достижения своих целей. Вначале он призвал на помощь силы ОДКБ, благодаря чему смог сохранить президентское кресло на пике внутриполитического кризиса в Казахстане, а затем, дабы выйти из-под доминирующего влияния России, призвал на помощь Китай и Турцию.

Хочу напомнить, что сразу после ввода сил ОДКБ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и представители руководства Китая, однозначно поддержав суверенитет Казахстана, дали понять Кремлю, что категорически не приемлют нахождение на казахстанской территории армии другой страны. После чего последовала команда о выводе войск ОДКБ. В этой последовательности событий нет ничего сенсационного: ни КНР, инвестировавшую в казахстанскую экономику колоссальные средства, ни Турцию, активно строящую стратегические отношения с тюркскими государствами Центральной Азии, не устраивает даже теоретическая вероятность попадания Казахстана в жесткую орбиту Москвы. Можно сказать, что Токаев, мастерски использовав заинтересованность Китая, России и Турции в стабильном, не раздираемом внутренними противоречиями Казахстане, сделал максимум для стабилизации и укрепления своей власти, сумев при этом не поссориться ни с одним из геополитических игроков в регионе.

– Участвовали ли военные ОДКБ непосредственно в подавлении протестов?

– Мне достоверно известно, что их работа ограничилась охраной различных объектов, а также патрулированием на улицах Усть-Каменогорска, Джамбула, Алматы, Нур-Султана и других городов Казахстана. Есть точные сведения о том, что в стрельбе по протестующим подразделения ОДКБ не участвовали.

– Сегодня власти Казахстана обвиняют главу КНБ Карима Масимова в организации государственного переворота. Дескать, именно он отправил мародеров громить магазины и поджигать машины. Спрашивается: зачем Масимову надо было устраивать погромы ради переворота, когда он мог использовать ресурсы главы КНБ, чтобы захватить власть и арестовать Токаева?

– До последнего момента Карим Масимов оставался человеком, преданным Нурсултану Назарбаеву. В то же время, будучи главой КНБ, он беспрекословно подчинялся действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. В результате в критический момент Масимов просто отстранился от дел и не предпринял действенных мер по наведению порядка. Пассивность Масимова привела к тому, что протесты в Алматы переросли в хаос, сопровождавшийся погромами. Масимов не совершил измены, он допустил преступную бездеятельность, должностное преступление, и за это ему придется отвечать.

– За десятилетия власти Назарбаева всё управление Казахстаном состоит исключительно из его кадров. Не это ли потенциал для реванша клана Елбасы? Достаточно небольшого саботажа, и всё может повториться…

– Думаю, возможностей для реванша у клана Назарбаева уже нет. Все наиболее важные персоны из близкого окружения Елбасы, имевшие влияние в стране, уже выехали за границу. Остался лишь Тимур Кулибаев – муж дочери Назарбаева Динары. Этот бизнесмен, личный капитал которого оценивается в 2,6 миллиарда долларов, контролирует крупнейший в стране Народный Банк, добычу сжиженного газа, нефтегазовый союз Kazenergy и др. На мой взгляд, он остался в стране только потому, что в момент, когда на пост президента Казахстана претендовали старшая дочь Назарбаева Дарига и Касым-Жомарт Токаев, Тимур Кулибаев пошел против семейного клана и поддержал кандидатуру Токаева. Важно учесть, что трения с кланом Дариги Назарбаевой начались у Кулибаева еще в 2017 году. Так что Кулибаев, на мой взгляд, единственный член семьи Елбасы, который может сохранить в Казахстане свои позиции. И даже если у Токаева появятся на этот счет какие-то сомнения, ему напомнят, что Тимур Кулибаев – член совета директоров «Роснефтегаза», работает под началом могущественного Игоря Сечина и располагает личной поддержкой Владимира Путина.

– Токаев обещает процветание стране и благоденствие гражданам Казахстана, что выглядит малоубедительно, поскольку сделать это без денег невозможно, а все капиталы находятся у назарбаевского клана. Пойдет ли Токаев по ленинскому пути экспроприации экспроприаторов?

– Надо принять во внимание, что Токаев – прямой ставленник Назарбаева. Он постоянно говорил о своей лояльности Елбасы, обещая оберегать и защищать окружение Назарбаева. Так что отказаться от своих клятв в верности могущественному назарбаевскому клану Токаев не может – серьезному политику нельзя выглядеть в глазах электората отступником. Следовательно, «раскулачивать» того же Кулибаева он не станет. Мало того, Токаев в унисон с Путиным гарантировали неприкосновенность Назарбаева, а также безопасный выезд из страны близкого окружения Елбасы. И поскольку главный «стрелочник» уже определен (им, как вы знаете, стал Карим Масимов), никого из окружения Назарбаева не репрессируют и не сделают заложниками вывезенных за границу капиталов. Этим людям дадут возможность спокойно покинуть пределы Казахстана и использовать вывезенные в другие государства деньги, которые станут своеобразным «выходным пособием» для членов семьи Назарбаева. А вот активы семьи непосредственно внутри Казахстана должны перейти в собственность специального фонда, резервы которого Токаев обещал направить на улучшение и стабилизацию социального положения граждан страны.

Что же касается кадров Назарбаева в различных структурах госуправления, то Токаев уже практически вычистил правительство от назарбаевского наследия. Лозунг протестующих «Шал, кет!» («Старик, уходи!») лег, что называется, на душу президенту. И теперь Токаев со ссылкой на волю народа может без оглядки увольнять должностных лиц, сносить памятники и убирать портреты Назарбаева, снимать вывески с названиями улиц его имени и даже вернуть столице Казахстана прежнее название – Астана.

В то же время Токаев, подобно Михаилу Саакашвили, не станет вычищать весь старый управленческий аппарат. Он уже назначил своих людей на ключевые посты, в том числе в руководство силовых ведомств. А остальной управленческий люд, наблюдая за процессом административной «зачистки», будет с еще большим усердием работать на президента-победителя. И вовсе не потому, что Токаев и его ближайшее окружение могут ответить на неповиновение репрессиями. Просто одной из черт менталитета казахов является пиетет перед властью. Особенно это касается представителей ее высших эшелонов. Вот почему Токаеву нет необходимости менять всех подряд и множить таким образом число своих политических противников.

– Как получилось, что племянники Назарбаева, по сути, превратили КНБ в штаб-квартиру ваххабитов? Говорят, что его старший племянник, Кайрат Сатыбалды, привел в радикальный ислам всех сотрудников КНБ и даже лично обходил служебные кабинеты, чтобы контролировать, молятся ли они по-ваххабитски…

– В начале 2000-х годов Назарбаев назначил своего племянника Кайрата Сатыбалды заместителем председателя КНБ по кадрам. Кстати, там же на посту заместителя главы КНБ работал другой племянник Назарбаева, Самат Абиш. Кайрат был салафитом и очень старался, чтобы весь оперативный состав КНБ стал адептами именно этой ветви ислама. Другой племянник, Самат Абиш, также был салафитом и тоже участвовал в исламизации КНБ, правда, оставаясь при этом типичным мажором и ведя красивую жизнь.

Оба племянника построили немало мечетей, имели большое влияние в религиозной среде, много времени проводили в ОАЭ и Саудовской Аравии… Там же племянники создали довольно крупный бизнес. Монархии Эмиратов и Саудовской Аравии всячески поощряли религиозную активность назарбаевских племянников. В январских событиях оба, несомненно, участвовали, но не напрямую, а через своих сторонников в религиозных общинах. Особенно активными их люди были в Джамбуле, Алматы и других городах.

– Почему все протесты начинаются, как правило, в Западном Казахстане? Вроде богатый нефтяной регион с высокими зарплатами…

– Протесты начинались и в других регионах страны. Просто в Западном Казахстане сильнее бросается в глаза социальное расслоение, там особенно заметен контраст между богатым меньшинством и нищетой масс. На мизерную заработную плату, которую получает там большинство работающих, очень сложно существовать. В то же время население Западного Казахстана отличается вспыльчивым характером. Они считают себя потомками кипчаков и нетерпимы к любым проявлениям несправедливости. А несправедливостей в этом регионе хватает: огромные средства от доходов энергоресурсов, добываемых в Западном Казахстане, минуя карманы простых людей, оседают на банковских счетах узкого круга олигархов. Отсюда и массовые протесты.

– Многие эксперты отмечают, что Токаев в долгу перед Путиным, который помог ему справиться с попыткой дворцового переворота и лишил тем самым лидера Казахстана возможности продолжать многовекторную политику своего предшественника…

– Несмотря на высказывания Путина о том, что российские войска останутся в Казахстане столько, сколько потребуется, Токаева по факту трудно назвать должником Кремля. Он достаточно жестко обозначил срок в двенадцать дней, в течение которых войскам ОДКБ следует покинуть территорию Казахстана. Как я уже говорил, Токаеву удалось укрепить свою власть, при этом не оставшись в долгу перед президентом России.

5 января Токаев обратился за помощью к ОДКБ потому, что испугался возможного неподчинения силовых структур. Правоохранительные органы Казахстана от исполнения своих обязанностей отстранились в ожидании команды от Елбасы, которую так и не получили. Интересно также, что ни один человек из клана Назарбаева не вышел к протестующим и не объявил себя лидером восстания. Они провоцировали толпу, подняли салафитов, настропалили обездоленную часть молодежи, но сами возглавить протесты так и не решились. Другими словами, клан Назарбаева действовал исподтишка, и это не осталось незамеченным. Токаев же, пригласивший войска ОДКБ, с одной стороны, показал силовикам, что пользуется мощной международной поддержкой, а с другой – был решителен и даже жесток, приказывая правоохранительным органам открывать огонь на поражение. Сочетание волевых качеств с дипломатической гибкостью характеризует Токаева как, безусловно, сильного политического лидера-автократа.

Лично я уверен, что президент Казахстана прекрасно понимает ключевое значение тесных отношений с разными геополитическими игроками, а потому будет продолжать многовекторную политику. В значительной степени это касается Турции и тюркского мира. Все идет к тому, что казахстанско-турецкие отношения поднимутся до уровня отношений между Азербайджаном и Турцией, что естественно, учитывая этническую близость турецкого и казахского народов, а также перспективы Организации тюркских государств.

– Проживающий в эмиграции Мухтар Аблязов, лидер оппозиционного движения, утверждает, что протесты в Казахстане организовал он. По словам Аблязова, протестующие в Алматы ежедневно спрашивали у него, как им действовать. Он даже обещал вернуться в Казахстан, чтобы возглавить временное правительство…

– Мухтар Аблязов имеет определенное влияние на казахскую оппозицию. Однако совершить, находясь за границей, государственный переворот в Казахстане – вещь абсолютно нереальная.

Что касается реального детонатора январских протестов, то им стал спонтанный бунт населения, выступившего против инфляции, социальной несправедливости, олигархов, коррупции, нищеты и др. И хотя в некоторых точках протестов признаки координирующий руки просматривались, нет никаких доказательств того, что они являлись следствием разработанного кем-то плана.

– В разгар январских событий весьма авторитетные персоны в Москве публично заявляли, что Северный Казахстан – это исконно российские земли. Насколько реальна перспектива Казахстана получить свой Карабах?

– Такая угроза существует, мало того, с каждым годом она становится всё реальнее. В первую очередь территориальные претензии России касаются граничащего с Сибирью Северного Казахстана – Усть-Каменогорска, Петропавловска и др. К примеру, президент Путин говорил о каких-то землях, подаренных РСФСР в советское время Казахстанской ССР. Такие российские политики, как Жириновский, Никонов, Толстой и другие, настаивают, что речь идет об исторически российских территориях, подобно Донбассу и Крыму. В Казахстане, естественно, не могут не замечать этих угроз, пиком которых стало назначение командующего ВДВ России Андрея Сердюкова главой миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Хочу напомнить, что именно под руководством Сердюкова российская десантно-штурмовая бригада вошла в украинский Крым. В Казахстане это восприняли как «предупредительный выстрел» Москвы.

– Официально власти Казахстана заявили о 225 погибших и четырех тысячах раненых во время подавления январских протестов. В этой связи хочется отметить шокирующее заявление президента Токаева о выкраденных из моргов телах террористов…

– Заявления о том, что террористы выкрали трупы, – это попытка хоть как-то оправдаться за огонь по участникам митингов и демонстраций. Президент Казахстана взял на себя ответственность за команду стрелять на поражение, и это Токаеву еще долго будут припоминать.

Лично меня удивила беспрецедентно мягкая реакция мирового сообщества на расстрел протестов, позволившая Токаеву выйти из этой ситуации с относительно небольшими политическими потерями. США и ЕС отписались отговорками типа «Мы будем наблюдать», «Выражаем обеспокоенность» и др. Не припомню, когда в последний раз Запад так реагировал на прямое указание главы государства стрелять в людей на поражение. Интересно, что реакция Запада на расстрел демонстрации в Жаозене в 2011 году, где по приказу Назарбаева была разогнана демонстрация протеста и было убито двенадцать человек, была жесточайшей. Вероятно, на нынешней «близорукости» Запада сказались экономические интересы американских, голландских, французских компаний в Казахстане.

Токаев же, отбросив имидж интеллигентного политика и карьерного дипломата, поступил так, как ему растолковали Путин и Лукашенко: или ты будешь стрелять, или потеряешь власть. А для Токаева потеря власти равнозначна потере жизни, его страшит участь Саддама Хусейна. В результате Токаев освободился от имиджа беспомощного, второстепенного политика, работающего под началом Назарбаева, и стал жестким, авторитарным, если хотите, цивилизованным диктатором.

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