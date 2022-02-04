Его задержали 28 августа 2020-го, под стражей он пробыл почти полтора года. Совладельца рекламного агенства Vondel / Hepta обвиняли в уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере (часть 2 статьи 243 УК). 24 января 2022 года над бизнесменом начался суд, он проходил в закрытом режиме.

Судья Марина Федорова признала Александра Василевича виновным и приговорила к трем годам колонии общего режима. Но поскольку срок привлечения к ответственности вышел, политзаключенного опустили прямо в зале суда.

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