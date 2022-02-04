Белтелерадиокомпания покажет зимние Олимпийские игры в Пекине.

Как сообщает пресс-служба компании, запланированы показы на четырех каналах на 220 олимпийских часов вещания.

Главный спортивный телеканал страны «Беларусь 5» на время Игр станет олимпийским каналом, где с раннего утра до позднего вечера болельщики смогут наблюдать за основными событиями в Китае.

Торжественные церемонии открытия и закрытия Игр, а также олимпийские дневники покажут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 5». Кроме того, некоторые трансляции будут вестись на каналах «Беларусь 2» и «Беларусь 5. Интернет».

Напомним, что сборную Беларуси представят 29 спортсменов в биатлоне, горнолыжном спорте, фристайле, фигурном катании, конькобежном спорте и лыжных гонках.

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