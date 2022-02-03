Правоохранительные органы Казахстана расследуют 98 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в ходе январских событий в стране.

В МИД страны поступило обращение международной неправительственной организации Human Rights Watch, в котором содержится информация о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий. Кроме того, HRW опубликовала сведения о других нарушениях в отношении задержанных лиц.

“По данным генеральной прокуратуры Республики Казахстан, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами всего расследуется 98 уголовных дел”, – говорится в комментарии ведомства.

Отмечается, что генпрокуратура и другие следственные органы страны “готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай, поднимаемый казахстанской и международной общественностью”.

“Любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована. Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений”, – говорится в комментарии ведомства.

По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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