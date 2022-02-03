В центре Минска в феврале откроют возрожденный отель XIX века

В центре Минска в феврале откроется Zalkind Hotel. Памятник архитектуры XIX века восстановили за 3 года и переосмыслили в качестве бутик-отеля. Это будет место, оформленное в духе исторического путешествия по эпохам и континентам. Еще до открытия здесь стартовала бронь на предпремьерное заселение к 14 февраля.

Zalkind Hotel находится на улице Революционной, 24 рядом с пешеходной улицей. Каменное здание построено еще в 1843 году и несколько раз меняло владельцев, пока в 1883 году его не приобрела семья борисовских купцов. Новый собственник Шепшель Залкинд отстроил строение после пожара и добавил третий этаж. Долгое время здесь принимали предпринимателей и служащих, а на рубеже веков здание считалось одним из лучших арендных домов в Минске.

Дом Залкиндов восстановили с исторической точностью. Архитекторы сохранили старые планировки и использовали найденные артефакты, такие как кованые перила лестницы. Прежний вид вернули и фасаду, в центре которого расположен уникальный темно-зеленый ажурный балкон. Такое сочетание ренессансного узора с барельефами вряд ли найдешь в другом доме Минска.

Бутик-отель включает 26 номеров. Каждый из них уникален по планировке и оформлению. Самые компактные – малые одноместные номера с кроватью у окна с видом на соседние крыши, как в исторических отелях Парижа. Наиболее просторные – семейные апартаменты с двумя спальнями, высокими потолками и «окнами в пол».

Все номера также отличаются разными интерьерами, чтобы каждый раз открывать что-то новое. В качестве основы – эклектика и лофт, но используются и вкрапления из других стилей. Двуспальные кровати окружены фресками и фантазийными обоями, отсылающими к разным эпохам и культурам. Во многих номерах ванные комнаты открытые – с большими окнами. В декоре преобладают эко-материалы.

«Мы попытались создать настоящий «отель впечатлений». Видим его местом, куда приезжают за импрессией, а не только тихим ночлегом и вкусным завтраком. И в то же время мы бережно отнеслись к богатому прошлому здания, вернув ему прежнее величие», – отмечают в Zalkind Hotel.

Исторический бутик-отель откроется во второй половине февраля. А с 12 февраля стартует предпремьерное заселение ко Дню влюбленных. Оно призвано познакомить с отелем зарубежных и белорусских гостей, которых обещают по-хорошему удивить. Цены на номера при букинге начинаются с 286 рублей на двоих.

В здании отеля также размещаются классический ресторан Zalkind Kitchen и два бара с разными концепциями. В меню – хумус по-еврейски, том-ям, осьминоги и стейки. Утром здесь будут накрывать завтраки, а в течение дня заведения останутся открытыми не только для гостей отеля. Все пространство также оформлено в едином стиле, а стены щедро украшены историческими литографиями и рисунками.

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