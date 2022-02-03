Министерство иностранных дел России объявило о прекращении работы в стране германской международной вещательной компании “Немецкая волна” (Deutsche Welle, “Дойче Велле”). Так власти России ответили на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

В МИД России заявили, что аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle будут аннулированы, корреспондентский пункт закрыт, спутниковое и иное вещание прекращено, а также будет инициирована процедура признания компании иностранным агентом. До сих пор бюро германской медиакомпании этого статуса не имело.

В сообщении МИД сказано, что планируется “запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора”.

Им запретят въезд в Россию.

Deutsche Welle пока не комментировала решение российских властей.

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