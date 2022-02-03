Инфляция в еврозоне достигла рекордных 5,1% в годовом выражении. Таких значений не было за всю историю. По данным Евростата, только за январь цены выросли на 0,3%, хотя аналитики ожидали снижение инфляции. Предыдущий рекорд 5% зафиксировали в декабре 2021-го. Что будет дальше и как это скажется на наших кошельках?

Откуда такой рост?

Основным драйвером роста были цены на энергоносители, которые взлетели на 28,6%. Далее идут продукты питания, алкоголь и табак (плюс 3,6%).

Медленнее всего в еврозоне цены растут в Португалии и Финляндии — 3,4% в годовом исчислении. Быстрее всего — в Литве (12,2%) и Эстонии (11,7%).

Почему так произошло?

— В целом управляемая инфляция в развитых экономиках, к которым мы относим Евросоюз в целом, не считалась каким-то критическим явлением и являлась одним из источников экономического роста, — объясняет финансовый консультант Михаил Грачев.

В еврозоне экономисты считали приемлемым рост цен на уровне 2%, и, в общем-то, инфляция практически всегда недотягивала до такого уровня. Только в 2021 году она стала резко расти и вышла на стабильно высокий уровень.

Более того, есть вероятность, что цены будут расти и дальше.

— Причина в том, что с началом пандемии все центральные банки, включая Европейский центробанк, перешли к политике монетарного стимулирования, которая заключается во введении в оборот огромных сумм денег под практически нулевой процент. Ставка по депозитам Европейского центробанка только недавно из отрицательной зоны вышла в положительные значения и практически равна нулю. Экономики для постковидного восстановления накачивались деньгами, этот эффект в виде роста инфляции мы и увидели.

А что нам с этого?

Если коротко: европейские товары в белорусских магазинах подорожают, покупки в ЕС тоже будут обходиться дороже.

— Я бы сказал, что существенного кризисного эффекта мы на себе не ощутим. Но надо быть готовым к тому, что, безусловно, подорожают товары, которые ввозятся к нам из Евросоюза. Этих товаров не так много, но цены могут существенно вырасти.

Если раньше белорусы охотно закупались в Литве или Польше, то сейчас из-за ковидных ограничений нет такой возможности, поэтому люди не следят, что там происходит с ценами. А тем временем они заметно выросли.

Если кто-то делал сбережения в евро и планировал какие-то покупки, то сейчас за тот же товар придется заплатить больше.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»