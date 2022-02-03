Первый в мире электрический пассажирский самолет запустят в полет

Первый в мире полностью электрический пассажирский самолет планируют запустить к полету, сообщает СNN Business.

Самолет Alice, разработанный израильской компанией Eviation, на прошлой неделе прошел испытания двигателя в муниципальном аэропорту Арлингтона к северу от Сиэтла.

По словам генерального директора Eviation Омера Бар-Йохая, до первого полета осталось всего несколько недель.

С аккумуляторной технологией, подобной той, что используется в электромобиле или сотовом телефоне, и 30-минутной зарядкой самолет сможет летать в течение одного часа с девятью пассажирами.

Самолет имеет максимальную крейсерскую скорость 250 узлов или 287 миль в час (463 км/ч).

Для сравнения, максимальная крейсерская скорость Boeing 737 составляет 588 миль в час (946 км/ч). Компания, ориентированная исключительно на электрические воздушные перевозки, надеется, что электрические самолеты, способные вместить от 20 до 40 пассажиров.

Прототип самолета, дебютировавший в 2019 году, с декабря проходил испытания на низкоскоростном рулении. А в ближайшее время перейдет на высокоскоростное руление.

Компания разработала три версии прототипа: “пригородный” вариант, представительскую версию и одну специализированную для перевозки грузов.

Тестируемая пригородная конфигурация вмещает девять пассажиров и двух пилотов, а также 850 фунтов груза. Представительский дизайн имеет шесть пассажирских мест для более просторного полета, а грузовой самолет вмещает 450 кубических футов объема.

По данным компании, все это возможно при снижении затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию коммерческих самолетов до 70%.

По мнению отраслевых экспертов, самым большим препятствием для того, чтобы электрическая авиация стала нормой для пассажирских самолетов, является батарея.

“Камнем преткновения является аккумуляторная технология, как и в случае с автомобилями, но в большей степени с самолетами. Это связано с тем, что в самолетах проблемой является вес. Как только у нас появится более совершенная аккумуляторная технология, а я подозреваю, что это произойдет через два или три года, тогда все эти электрические самолеты в конечном итоге появятся”, — сказал Росс Эймер, генеральный директор Aero Consulting Experts.

Однако разработчики Alice ожидают, что уже с 2023-го эти модели будут эксплуатироваться в чартерных рейсах.

Сторонники электрической авиации предсказывают, что подобные самолеты станут таким же обычным явлением, как и любые другие транспортные средства и станут реальностью через десять лет.

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